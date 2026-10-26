🛠 Нержавеющие ограждения со стеклом для лестниц

Сертификаты и лицензии «СтаирсПром»: надёжность, подтверждённая документами

Компания «СтаирсПром» строго соблюдает требования законодательства РФ и отраслевые стандарты качества. Вся продукция проходит обязательную сертификацию, а производственные процессы соответствуют установленным нормам безопасности, что подтверждается такими документами, как сертификаты и лицензии.

Какие документы подтверждают нашу надёжность?

Мы работаем легально и открыто — предоставляем полный пакет разрешительной документации по первому запросу клиента. В него входят различные сертификаты и лицензии, которые можно получить для ознакомления.

Сертификаты соответствия ГОСТ на все виды лестниц, ограждений и перил. Подтверждают, что конструкции отвечают требованиям прочности, устойчивости и безопасности.

на все виды лестниц, ограждений и перил. Подтверждают, что конструкции отвечают требованиям прочности, устойчивости и безопасности. Декларации о соответствии ТР ТС (Технического регламента Таможенного союза) — гарантия безопасности продукции на территории ЕАЭС.

(Технического регламента Таможенного союза) — гарантия безопасности продукции на территории ЕАЭС. Пожарные сертификаты — подтверждают огнестойкость материалов и соответствие нормам пожарной безопасности.

— подтверждают огнестойкость материалов и соответствие нормам пожарной безопасности. Санитарно‑эпидемиологические заключения — удостоверяют безопасность материалов для здоровья человека (отсутствие токсичных выделений, аллергенов и т. д.).

— удостоверяют безопасность материалов для здоровья человека (отсутствие токсичных выделений, аллергенов и т. д.). Паспорта изделий — содержат технические характеристики, условия эксплуатации и гарантийные обязательства.

— содержат технические характеристики, условия эксплуатации и гарантийные обязательства. Лицензии на осуществление строительных и монтажных работ — разрешают выполнять установку конструкций «под ключ».

— разрешают выполнять установку конструкций «под ключ». Сертификаты на материалы — подтверждают качество металла, стекла, древесины и фурнитуры от поставщиков.

Основные стандарты и регламенты

Наша продукция соответствует различным стандартам и требованиям, а также обязательны сертификаты и лицензии.

ГОСТ 25772‑83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Технические условия»;

ГОСТ 23120‑78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия»;

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07‑85);

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

ФЗ № 152 «О персональных данных» (защита информации клиентов).

Как мы обеспечиваем соответствие стандартам?

Входной контроль материалов. Каждая партия сырья проходит проверку на соответствие сертификатам поставщиков. Производственный контроль. На всех этапах изготовления выполняются замеры и тесты: проверка геометрии деталей;

контроль сварных швов;

тестирование защитных покрытий;

нагрузочные испытания готовых конструкций. Финальная приёмка. Готовая продукция проверяется на соответствие чертежам и нормативам. Лабораторные испытания. Образцы регулярно направляются в аккредитованные лаборатории для подтверждения заявленных характеристик. Аудит производства. Внутренние и внешние проверки выявляют слабые места и помогают улучшать процессы.

Преимущества работы с сертифицированной компанией

Выбирая «СтаирсПром», вы получаете большой опыт и гарантированный пакет документации, содержащий сертификаты и лицензии.

Прозрачность. Вы можете запросить копии сертификатов на любой этап производства или материал.

Безопасность. Конструкции рассчитаны на реальные нагрузки и соответствуют нормам ГОСТ и СНиП.

Долговечность. Использование сертифицированных материалов гарантирует срок службы до 25 лет.

Юридическую защиту. Полный пакет документов позволяет:

оформить разрешение на эксплуатацию объекта;

пройти проверку надзорных органов;

подтвердить расходы для налогового учёта. Кроме того, одним из наших преимуществ остаются сертификаты и лицензии.

Гарантию 5 лет. Фиксируем обязательства в договоре — заменяем дефектные элементы бесплатно.