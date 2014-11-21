консольные лестницы
Консольные лестницы под ключ
от 345.000 руб. за этаж

Лестницы консольные

Московский Завод лестниц и ограждений "СтаирсПром", имеет обширный опыт в проектировании, производстве и монтаже, различных моделей консольных лестниц. Новые современные технологии, в проектировании и дальнейшем производстве, дают возможность создавать воздушные лестницы с консольными ступенями и лестничные ограждения на самонесущем стекле. Производимые узлы, а так же отдельные элементы консольных лестниц, предварительно рассчитаны на прочность, что при правильной эксплуатации всей лестничной конструкции, дает основание гарантировать качество изделия, на весь срок службы. Консольные лестницы, в зависимости от типа помещения, его дизайна и конструкции несущих стен, имеют различные типы закладных элементов, влияющий на толщину ступеней и выбор типа перил. Заказанные на Заводе лестниц СтаирсПром лестницы консольные в комплекте с лестничными перилами, активно проектируются, производятся и устанавливаются, компанией СтаирсПром с 2007г. За то время, был накоплен значительный опыт, который позволяет производить консольные лестницы, высочайшего класса, с возможностью выбора цвета ступеней и лестничного ограждения, подходящих вам по дизайну.

Большой выбор, различных по стилю и исполнению консольных лестниц по вашим размерам

Лестница консольная с каменными ступенями

от 375.000 руб за этаж
Лестница консольная с каменными ступенями

Консольная лестница с деревянными ступенями

от 385.000 руб. за этаж
Консольные лестницы

Лестницы с консольными ступенями на вантах

от 342.000 руб за этаж
Лестницы с консольными ступенями на вантах

Лестница консольная на бронзовом стекле

от 395.000 руб за этаж
Лестница консольная

Консольная лестница со стеклянным ограждением

от 345.000 руб. за этаж
Консольные лестницы

Лестница с консольными ступенями на стекле

от 335.000 руб за этаж
Лестница консольная из дерева и стекла

Консоль со стеклом в дом из бруса

от 325.000 руб за этаж
Лестница консольная

Консольная лестница с деревянными ступенями

от 315.000 руб. за этаж
Консольные лестницы

Лестница консольная из дерева и стекла

от 365.000 руб за этаж
Лестница консольная из дерева и стекла

О видах консольных лестниц

В настоящее время, с развитием новых технологий в обработке и доведения до требуемого состояния дерева, металла и стекла, консольные лестницы, получили широкие возможности по применению, в современном, продвинутом интерьере. При необходимости подберем цвет консольных ступеней и ограждения. Доработаем и максимально адаптируем консольную лестницу под ваш интерьер.

Основные понятия

Основные этапы:

  1. Выезд на объект, замеры/согласование.
  2. Подписание 3D визуализации.
  3. Производственная часть.
  4. Установка закладных элементов(по необходимости).
  5. Монтаж конструкции ограждений.
  6. Уборка.
  7. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р.
3D визуализация 1 от 5.000р.
Геометрический проект 1 от 5.000р.
Производство м2 от 3.500р.
Монтаж м2 от 1.700р.
Транспортные расходы за услугу от 3.500р.
Дополнительные услуги м2 по договоренности.

Подробный прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Наши последние работы

Подобрать лестничные ограждения

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от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем
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от 16.500 руб. за метр с поручнем из дуба
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