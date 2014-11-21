Заказывал консольную лестниц на стекле. Качеством работы доволен. Спасибо за ваш труд. Все отлично. Менеджеру Ирине отдельное спасибо, за понимание и вежливое обращение.

Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Сделали шикарную лестницу, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.

Долго выбирал компанию по ремонту своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.

Консольные лестницы под ключ

от 345.000 руб. за этаж

Лестницы консольные

Московский Завод лестниц и ограждений "СтаирсПром", имеет обширный опыт в проектировании, производстве и монтаже, различных моделей консольных лестниц. Новые современные технологии, в проектировании и дальнейшем производстве, дают возможность создавать воздушные лестницы с консольными ступенями и лестничные ограждения на самонесущем стекле. Производимые узлы, а так же отдельные элементы консольных лестниц, предварительно рассчитаны на прочность, что при правильной эксплуатации всей лестничной конструкции, дает основание гарантировать качество изделия, на весь срок службы. Консольные лестницы, в зависимости от типа помещения, его дизайна и конструкции несущих стен, имеют различные типы закладных элементов, влияющий на толщину ступеней и выбор типа перил. Заказанные на Заводе лестниц СтаирсПром лестницы консольные в комплекте с лестничными перилами, активно проектируются, производятся и устанавливаются, компанией СтаирсПром с 2007г. За то время, был накоплен значительный опыт, который позволяет производить консольные лестницы, высочайшего класса, с возможностью выбора цвета ступеней и лестничного ограждения, подходящих вам по дизайну.

Большой выбор, различных по стилю и исполнению консольных лестниц по вашим размерам

Лестница консольная с каменными ступенями от 375.000 руб за этаж Консольная лестница с деревянными ступенями от 385.000 руб. за этаж Лестницы с консольными ступенями на вантах от 342.000 руб за этаж Лестница консольная на бронзовом стекле от 395.000 руб за этаж Консольная лестница со стеклянным ограждением от 345.000 руб. за этаж Лестница с консольными ступенями на стекле от 335.000 руб за этаж Консоль со стеклом в дом из бруса от 325.000 руб за этаж Консольная лестница с деревянными ступенями от 315.000 руб. за этаж Лестница консольная из дерева и стекла от 365.000 руб за этаж

О видах консольных лестниц

В настоящее время, с развитием новых технологий в обработке и доведения до требуемого состояния дерева, металла и стекла, консольные лестницы, получили широкие возможности по применению, в современном, продвинутом интерьере. При необходимости подберем цвет консольных ступеней и ограждения. Доработаем и максимально адаптируем консольную лестницу под ваш интерьер.

Основные понятия

Основные этапы:

Выезд на объект, замеры/согласование. Подписание 3D визуализации. Производственная часть. Установка закладных элементов(по необходимости). Монтаж конструкции ограждений. Уборка. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р. 3D визуализация 1 от 5.000р. Геометрический проект 1 от 5.000р. Производство м2 от 3.500р. Монтаж м2 от 1.700р. Транспортные расходы за услугу от 3.500р. Дополнительные услуги м2 по договоренности. Подробный прайс-лист Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

Первым делом вы должны подготовить рабочее место. Из помещения выносят все мешающие монтажу предметы, при необходимости отключается подача тока.

На втором этапе проверяются все скрытые коммуникации. Выполняя этот этап, обязательно убедитесь, что есть доступ к стоякам.

На третьем этапе доставка и разгрузка установочных конструкций и монтажного оборудования.

Следующий шаг – монтаж.

На пятом этапе устраняются все дефекты, возникшие при монтаже.

Конечный этап – проверка всех узлов, соединений, подписание Акта сдачи приемки.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Наши последние работы

Подобрать лестничные ограждения