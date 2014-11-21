Заказывал консольную лестниц на стекле. Качеством работы доволен. Спасибо за ваш труд. Все отлично. Менеджеру Ирине отдельное спасибо, за понимание и вежливое обращение.

Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Сделали шикарную лестницу, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.

Долго выбирал компанию по ремонту своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.

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Облицовка лестниц деревом под ключ

от 12.500 руб. за метр2 Узнать подробнее

Облицовка лестниц массивом дерева

Компания СтаирсПром предлагает лучшую древесину ценных пород для качественной отделки деревом, вашей бетонной или металлической лестницы, что позволит предотвратить преждевременный износ ступеней, укрепить всю конструкцию, а также сделать движение по ней более комфортным и безопасным. Для облицовки лестниц используются только качественная отечественная и импортная древесина ценных, твердых пород.

Большой выбор, качественной твердолиственной древесины для облицовки вашей лестницы

Отделка лестницы ступенями из камня от 21.000 руб за метр2 Облицовка лестниц массивом дерева от 18.000 руб. за метр2 Отделка лестниц на металлокаркасе деревом от 16.000 руб за метр2 Облицовка лестницы ступенями из дуба от 75.000 руб за этаж Отделка бетонной лестницы камнем от 85.000 руб. за этаж Бетонная лестница облицованная ясенем от 68.000 руб за этаж

Основные понятия

Основные этапы:

Выезд на объект, замеры/согласование. Подписание 3D визуализации. Производственная часть. Установка закладных элементов(по необходимости). Монтаж конструкции ограждений. Уборка. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р. 3D визуализация 1 от 5.000р. Геометрический проект 1 от 5.000р. Производство м2 от 3.500р. Монтаж м2 от 1.700р. Транспортные расходы за услугу от 3.500р. Дополнительные услуги м2 по договоренности. Подробный прайс-лист Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

Первым делом вы должны подготовить рабочее место. Из помещения выносят все мешающие монтажу предметы, при необходимости отключается подача тока.

На втором этапе проверяются все скрытые коммуникации. Выполняя этот этап, обязательно убедитесь, что есть доступ к стоякам.

На третьем этапе доставка и разгрузка установочных конструкций и монтажного оборудования.

Следующий шаг – монтаж.

На пятом этапе устраняются все дефекты, возникшие при монтаже.

Конечный этап – проверка всех узлов, соединений, подписание Акта сдачиприемки.

В нашей компании, вы можете заказать облицовку лестниц, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

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