ограждения лестниц
Облицовка лестниц деревом под ключ
от 12.500 руб. за метр2
Узнать подробнее

Облицовка лестниц массивом дерева

Компания СтаирсПром предлагает лучшую древесину ценных пород для качественной отделки деревом, вашей бетонной или металлической лестницы, что позволит предотвратить преждевременный износ ступеней, укрепить всю конструкцию, а также сделать движение по ней более комфортным и безопасным. Для облицовки лестниц используются только качественная отечественная и импортная древесина ценных, твердых пород.

Большой выбор, качественной твердолиственной древесины для облицовки вашей лестницы

Отделка лестницы ступенями из камня

от 21.000 руб за метр2
Отделка лестницы камнем

Облицовка лестниц массивом дерева

от 18.000 руб. за метр2
Облицовка лестниц деревом

Отделка лестниц на металлокаркасе деревом

от 16.000 руб за метр2
Отделка лестниц на металлокаркасе деревом

Облицовка лестницы ступенями из дуба

от 75.000 руб за этаж
Облицовка лестницы деревом

Отделка бетонной лестницы камнем

от 85.000 руб. за этаж
Отделка лестницы камнем

Бетонная лестница облицованная ясенем

от 68.000 руб за этаж
Лестница облицованная деревом

Основные понятия

Основные этапы:

  1. Выезд на объект, замеры/согласование.
  2. Подписание 3D визуализации.
  3. Производственная часть.
  4. Установка закладных элементов(по необходимости).
  5. Монтаж конструкции ограждений.
  6. Уборка.
  7. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р.
3D визуализация 1 от 5.000р.
Геометрический проект 1 от 5.000р.
Производство м2 от 3.500р.
Монтаж м2 от 1.700р.
Транспортные расходы за услугу от 3.500р.
Дополнительные услуги м2 по договоренности.

Подробный прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

В нашей компании, вы можете заказать облицовку лестниц, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Наши последние работы

Подобрать ограждение лестницы

Самонесущие стеклянные ограждения

от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем
Самонесущие ограждения лестницы

Нержавеющие лестничные и балконные перила

от 6.500 руб. за метр
Нержавеющие лестничные ограждения

Ограждения из бронзового стекла на стойках

от 18.500 руб за этаж с деревянным поручнем
Самонесущие перила