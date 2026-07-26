Современные лестницы, перила и ограждения стеклянные, деревянные и металлические

Создаём стильные и надёжные конструкции для дома и бизнеса — от классических решений до смелых дизайнерских проектов. Изготавливаем на заказ, различные модели лестниц, перил и ограждений в комбинации со стеклом, деревом, нержавеющим металлом. Выполняем работы «под ключ»: от замера до монтажа. Гарантией от 5 лет.

Стеклянные консольные лестницы и ограждения из стекла в Москве Инновационный дизайн и безупречная точность монтажа: мы проектируем и устанавливаем современные стеклянные консольные лестницы, лестничные и балконные ограждения из стекла, дерева, камня, металла, в различной комбинации, создавая пространство будущего в вашем новом интерьере. Лестницы, лестничные ограждения, перила со стеклом и нержавейкой в Москве Стеклянные лестницы, перила, ограждения из стекла, дерева, металла, нержавеющей стали, идеальное сочетание стиля и долговечности для вашего дома или офисного помещения. Универсальное решение для Вашего пространства в Москве Современные конструкция из стекла, металла, дерева, камня для вашего дома, офиса, торговых и промышленных площадей. Лестницы, перила, ограждения и лестничные конструкции из стекла дерева металла в любой комбинации материалов. Работаем по всей России!

О компании СтаирсПром Надежные лестницы, перила и ограждения из стекла Компания «СтаирсПром» — Изготовит и установит современные лестницы, стеклянные перила, ограждения из стекла дерева металла, в любой комбинации материалов и нужного вам цвета, для любых объектов, внутри помещений, а так же на улице. Мы применяем только проверенные материалы и передовые технологии, чтобы ваше пространство стало безопасным и стильным. Наши преимущества: Высокая износостойкость и ударопрочность

Современные решения для интерьера и экстерьера

Возможность установки как в помещениях, так и под открытым небом

Индивидуальный подход к каждому заказу, наши изделия востребованы при оформлении жилых интерьеров, офисов и коммерческих пространств. Особенно популярны самонесущие стеклянные перила, которые крепятся к лестничным маршам на точечные крепления, мини стойки или несущий профиль. С их помощью вы легко подчеркнёте собственный стиль и завершите образ любого помещения. Хотите приобрести надёжные и элегантные стеклянные ограждения Обращайтесь в СтаирсПром Мы подберём идеальное решение для вашего проекта! Ваши выгоды от работы с СтаирсПром Полный цикл производства на собственных мощностях Применяем передовые технологии и современное оборудование Обеспечиваем максимальную точность и надёжность конструкций Оказываем гарантийное и постгарантийное сопровождение Изготавливаем изделия по индивидуальным техническим заданиям Организуем доставку по оптимальным маршрутам по всей России и СНГ Оперативные менеджеры подберут для вас лучшие решения Выполним монтаж конструкций в сжатые сроки

Наши заказчики и партнёры

Как мы организуем работу 1 Оставьте заявку по телефону или на email — менеджер свяжется с вами и уточнит все детали заказа 2 Специалист выполнит бесплатный замер и поможет определиться с дизайном будущего изделия 3 Мы рассчитаем итоговую стоимость проекта и предложим удобную форму оплаты 4 Изготовим все стальные комплектующие для перил и лестничных ограждений 5 Доставим материалы и смонтируем конструкции в соответствии с проектной документацией

Узнайте цену на лестницу с ограждением из стекла за минуту! Выберите тип лестницы Консольная Винтовая На металлокаркасе Облицовка Выберите материал ступеней Ясень/Бук Дуб массив Выберите вид ограждения Стеклянные Комбинированные Нержавеющие Выберите высоту ограждения 900 мм 1000 мм 1200 мм Выберите размер поручня 40 мм 60 мм Выберите материал поручня Нержавеющая сталь Дерево Алюминий Выберите крепление ограждений В ступень Боковое Требуется ли монтаж? Да Нет Как планируете оплачивать? С НДС Без НДС





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Δ Данный расчет является ориентировочным. Если вы не уверены в каком-либо пункте или допустили ошибку – не переживайте, наш менеджер обязательно скорректирует расчеты. Мы можем составить подробную смету — КП. По всем вопросам звоните на бесплатный номер +7 (977) 416-73-73 для консультации.

Что обычно спрашивают Какие лестничные поручни подойдут для частного дома? Рекомендуем выбирать модели из массива ценных пород дерева, с выбором нужного Вам цвета. Где приобрести вашу продукцию Заказать изделия с доставкой и установкой, можно напрямую у нас на производстве. Сколько стоят ограждения из стекла? Базовая цена — от 10 500 ₽/п.м., точная стоимость зависит от сложности конструкции. Где в заказать монтаж лестничных ограждений? Мы предлагаем полный цикл работ «под ключ»: от изготовления до монтажа. Какая цена на пристенный поручень из дерева? Стоимость начинается от 8 500 ₽/п.м., возможен индивидуальный расчёт по вашим размерам. Остались вопросы? Напишите нам свой вопрос и наш менеджер свяжется с вами в течении рабочего дня





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Отзывы клиентов В высшей степени профессиональная работа!! Большое спасибо и до новых заказов))) Заказывал консоль на стекле. Качеством работы доволен. Спасибо за ваш труд. Все отлично. Менеджеру Ирине отдельное спасибо, за понимание и вежливое обращение. Долго выбирал компанию для ремонта своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Рекомендую! Отличный сервис! Замер и установка заняли минимум времени, изделие идеально вписалось в интерьер. Рекомендую! Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Ставили перила из цельного стекла, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали. Перила прочные, сборка оперативная, выглядит дорого и стильно.

Где нас найти в Москве г. Москва, ул. Песчаный Карьер, 3

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В «СтаирсПром» вы найдёте решения для любых задач и бюджетов:

Лестницы: консольные, винтовые, на косоурах и тетивах — с отделкой из дерева, стекла, металла или камня.

консольные, винтовые, на косоурах и тетивах — с отделкой из дерева, стекла, металла или камня. Перила: классические и современные модели с поручнями из дерева, нержавеющей стали или комбинированных материалов.

классические и современные модели с поручнями из дерева, нержавеющей стали или комбинированных материалов. Ограждения: стеклянные (на точках, стойках, профилях), деревянные, металлические и комбинированные варианты.

Материалы для лестниц и ограждений — сочетаем лучшее

Мы работаем с качественными материалами, чтобы обеспечить долговечность и эстетику. Рассмотрим подробнее каждый вариант.

Стекло в лестничных конструкциях

Этот материал придаёт лёгкость и современность любому интерьеру. Прежде всего, мы используем:

закалённое стекло (8–12 мм) — прочное и безопасное;

триплекс — многослойное стекло с защитной плёнкой;

различные варианты исполнения: прозрачное «Clear», осветлённое «Optiwhite», «Crystalvision», цветное («Bronze», «DarkGrey»), матовое.

Дерево в элементах лестниц, перил и ограждений

Натуральная текстура дерева создаёт уют и тепло в пространстве. К тому же, в работе применяем:

массив дуба, ясеня, бука — благородство и тепло натуральных текстур;

разные виды обработки: лакировка, тонировка, патинирование.

Металл

Металлические элементы обеспечивают прочность и долговечность конструкций. Кроме того, предлагаем:

нержавеющую сталь AISI 304 — устойчивость к коррозии;

алюминий — лёгкость и прочность;

художественную ковку — эксклюзивные элементы дизайна.

Наши преимущества

Почему клиенты выбирают «СтаирсПром»? Разберём ключевые преимущества подробно.

Индивидуальный подход

Прежде всего, мы создаём конструкции по вашим размерам и эскизам — учитываем все пожелания и особенности объекта.

Полный цикл услуг «под ключ»

Далее предлагаем комплексное решение:

бесплатный замер (выезд инженера в течение 1–2 дней);

3D‑визуализация проекта;

изготовление на собственном производстве;

доставка и профессиональный монтаж;

сдача объекта с актом приёмки и паспортом изделия.

Контроль качества

Кроме того, мы тщательно проверяем каждый этап: от сырья до готовой конструкции. Это гарантирует надёжность и долговечность изделий.

Гарантия 5 лет

Безусловно, мы уверены в качестве своей работы — поэтому предоставляем гарантию на изделия и монтаж.

Оптимальные сроки изготовления

Наконец, мы соблюдаем чёткие сроки:

стандартные модели — 14–21 день;

индивидуальные проекты — 21–30 дней.

Поддержка на всех этапах

И наконец, менеджер сопровождает заказ от заявки до сдачи — вы всегда в курсе статуса проекта.

Стили и решения для любого интерьера

Подберём ограждения или лестницу под ваш дизайн. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

Классика: элегантность традиций

Элегантные решения для традиционных интерьеров:

деревянные лестницы с коваными перилами;

резные балясины;

натуральные оттенки и текстуры.

Минимализм: лаконизм современности

Лаконичные формы для современных пространств:

стеклянные ограждения на точках;

лаконичные металлические поручни;

отсутствие лишних деталей.

Лофт: индустриальный шик

Индустриальный стиль в вашем доме:

консольные ступени с металлическими креплениями;

стекло «Bronze» для тёплых акцентов;

открытые конструкции.

Хай‑тек: технологии в дизайне

Технологичные решения для футуристичных интерьеров:

ограждения из закалённого стекла на нержавеющих стойках;

LED‑подсветка;

чёткие геометрические формы.

Сканди: уют северной простоты

Уют и простота скандинавского стиля:

светлые деревянные элементы;

прозрачные стеклянные панели;

функциональность и лёгкость.

Эклектика и арт‑деко: смелые акценты

Яркие акценты для смелых идей:

комбинированные решения с витражами;

гравировка;

УФ‑печать.

Где используем наши лестничные конструкции?

Наши решения подходят для самых разных объектов. Разделим их по типам помещений.

Частные объекты: комфорт и стиль в доме

Прежде всего, это:

частные дома и квартиры (межэтажные лестницы, балконы, террасы);

загородные коттеджи и дачи (веранды, входные лестницы).

Коммерческие помещения: функциональность в бизнесе

Затем отметим, что наши конструкции отлично вписываются в:

офисы и бизнес‑центры (атриумы, переходы);

кафе, рестораны, отели (входные группы, зонирование);

торговые центры и общественные здания.

Как начать сотрудничество?

Процесс работы с нами прост и прозрачен. Разберём его по шагам.

1. Оставьте заявку

Во‑первых, оставьте заявку на сайте или по телефону — менеджер свяжется с вами в течение часа.

2. Согласуйте дату замера

Затем инженер приедет с образцами материалов и поможет определиться с дизайном. Более того, он проконсультирует по всем техническим вопросам.

3. Получите 3D‑проект и смету

После этого вы получите визуализацию будущего изделия. Помимо этого, мы предоставим подробную смету с разбивкой по материалам и работам. Мы внесём правки до финального утверждения.

Утвердите дизайн

Далее мы изготовим конструкцию точно в срок и доставим на объект. В процессе производства вы можете запрашивать фотоотчёты — мы ценим прозрачность.

5. Примите работу

Наконец, подписываем акт сдачи, выдаём гарантию и инструкцию по уходу. Таким образом, вы получаете полностью готовый объект «под ключ».

Закажите лестницу, перила или ограждение в «СтаирсПром» — получите конструкцию, которая прослужит десятилетиями и подчеркнёт индивидуальность вашего пространства!

Мы соединяем традиции мастерства с современными технологиями, чтобы вы наслаждались красотой, безопасностью и комфортом каждый день.ждались красотой, безопасностью и комфортом каждый день.