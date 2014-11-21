Лестницы, перила, ограждения из стекла дерева металла

Заказывал консольную лестниц на стекле. Качеством работы доволен. Спасибо за ваш труд. Все отлично. Менеджеру Ирине отдельное спасибо, за понимание и вежливое обращение.

Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Сделали шикарную лестницу, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.

Долго выбирал компанию по ремонту своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.

Лестницы с перилами из стекла под ключ

от 375.000 руб. за этаж Узнать подробнее Консольные лестницы на стекле под ключ

от 395.000 руб. за этаж Узнать подробнее Облицовка лестницы массивом дуба под ключ

от 14.500 руб. за метр Узнать подробнее

Московский завод Лестниц и лестничных ограждений - СтаирсПром -

Московская производственная компания СтаирсПром, активно занимается разработкой, производством с последующим монтажом, различных моделей лестниц и ограждений из безопасного стекла, массива дерева, нержавеющего и кованного металла. Наши лестницы и перила, настоящего заводского качества, адаптированные по конструктиву и внешнему виду, с дизайном Вашего интерьера. Поставка и монтаж по Москве и МО, а так же других регионах РФ. На протяжении 21 года, монтажные группы, установили металлические, деревянные, а так же стеклянные лестницы и ограждения, более 20 000 комплектов, по Москве и Московской области. В нашей команде работают настоящие профессионалы своего дела, все инженеры и мастера, имеют обширный опыт работы, в сфере производства, а так же монтажа лестничных конструкций. У нас большой объем выполняемых работ, позволяющий постоянно пополнять портфолио с лестницами и ограждениями для лестниц, террас и балконов, в котором вы можете самостоятельно оценить качество наших трудов.

Продукция Завода СтаирсПром

Ограждения лестниц и балконов от 4.500 руб за метр Консольные лестницы под ключ от 345.00 руб. за зтаж Облицовка лестниц под ключ от 14.500 руб м2

Самонесущие перила из цельного стекла от 10.500 руб за метр Лестницы из массива ценных пород дерева от 145.000 руб. за этаж Стеклянные лестницы и ограждения от 265.000 руб за этаж

Лестницы на косоурах от 190.0000 руб за этаж Ограждения со стеклом от 8.500 руб. за метр Лестницы на тетивах от 195.000 руб за этаж

Почему выбирают СтаирсПром

СтаирсПром опытная компания в сфере изготовления и установки лестничных конструкций 21 год, стабильного труда и более 25000 выполненных заказов, на различные лестницы, а так же ограждения Официальный договор Правовая защита ваших интересов Качество не на словах, а на деле, подтвержденное обширным портфолио Вы можете оценить качество наших работ на реальных объектах в Москве и Московской области, различной удаленности и направления. Вы знаете за что вы платите Никаких дополнительных, трат и расходов кроме тех, которые зафиксированы в смете Гарантия от 3 лет Мы даем отличную гарантию на поставляемую продукцию и выполненные работы, так как уверены в своем качестве. Бесплатная консультация и составление сметы с 3D визуализацией Выезд мастера для консультирования и снятия замеров в удобное для вас время Предоставляется полный комплект документов и чертежей, 3D - визуализация, ГП - геометрический проект, КД - конструкторская документация Подробная прорисовка всех деталей и узлов, с расчетом, общих нагрузок

Одно из важных наших преимуществ, это высокое, заводское качество изделий, при производстве, а так же последующий монтаж мастерами, с большим опытом, по конкурентным ценам. Для наших лестниц и перил, мы используем только качественные, проверенные материалы, которые закупаем по партнерским ценам, в результате чего можем снижать стоимость на наши услуги.

6 простых шагов к готовой лестнице

Вы звоните в нашу компанию или оставляете заявку через наш сайт. Наши специалисты отвечают на ваши вопросы и предлагают дату для приезда замерщика. Наш замерщик выезжает к вам для составления последующей сметы и 3D визуализации. Составляем договор на оговоренных условиях. Наши мастера приступают к работе на вашем объекте. Сдаем работу точно в срок, предоставляем гарантию и скидку на последующие работы.

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