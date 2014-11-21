Лестницы, перила, ограждения из стекла дерева металла

от 375.000 руб. за этаж
от 395.000 руб. за этаж
от 14.500 руб. за метр
Московский завод Лестниц и лестничных ограждений - СтаирсПром -
Московская производственная компания СтаирсПром, активно занимается разработкой, производством с последующим монтажом, различных моделей лестниц и ограждений из безопасного стекла, массива дерева, нержавеющего и кованного металла. Наши лестницы и перила, настоящего заводского качества, адаптированные по конструктиву и внешнему виду, с дизайном Вашего интерьера. Поставка и монтаж по Москве и МО, а так же других регионах РФ. На протяжении 21 года, монтажные группы, установили металлические, деревянные, а так же стеклянные лестницы и ограждения, более 20 000 комплектов, по Москве и Московской области. В нашей команде работают настоящие профессионалы своего дела, все инженеры и мастера, имеют обширный опыт работы, в сфере производства, а так же монтажа лестничных конструкций. У нас большой объем выполняемых работ, позволяющий постоянно пополнять портфолио с лестницами и ограждениями для лестниц, террас и балконов, в котором вы можете самостоятельно оценить качество наших трудов.
Продукция Завода СтаирсПром
Почему выбирают СтаирсПром
СтаирсПром опытная компания в сфере изготовления и установки лестничных конструкций
21 год, стабильного труда и более 25000 выполненных заказов, на различные лестницы, а так же ограждения
Официальный договор
Правовая защита ваших интересов
Качество не на словах, а на деле, подтвержденное обширным портфолио
Вы можете оценить качество наших работ на реальных объектах в Москве и Московской области, различной удаленности и направления.
Вы знаете за что вы платите
Никаких дополнительных, трат и расходов кроме тех, которые зафиксированы в смете
Гарантия от 3 лет
Мы даем отличную гарантию на поставляемую продукцию и выполненные работы, так как уверены в своем качестве.
Бесплатная консультация и составление сметы с 3D визуализацией
Выезд мастера для консультирования и снятия замеров в удобное для вас время
Предоставляется полный комплект документов и чертежей, 3D - визуализация, ГП - геометрический проект, КД - конструкторская документация
Подробная прорисовка всех деталей и узлов, с расчетом, общих нагрузок
Одно из важных наших преимуществ, это высокое, заводское качество изделий, при производстве, а так же последующий монтаж мастерами, с большим опытом, по конкурентным ценам. Для наших лестниц и перил, мы используем только качественные, проверенные материалы, которые закупаем по партнерским ценам, в результате чего можем снижать стоимость на наши услуги.
6 простых шагов к готовой лестнице
- Вы звоните в нашу компанию или оставляете заявку через наш сайт.
- Наши специалисты отвечают на ваши вопросы и предлагают дату для приезда замерщика.
- Наш замерщик выезжает к вам для составления последующей сметы и 3D визуализации.
- Составляем договор на оговоренных условиях.
- Наши мастера приступают к работе на вашем объекте.
- Сдаем работу точно в срок, предоставляем гарантию и скидку на последующие работы.