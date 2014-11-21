ограждения лестниц
Ограждения лестниц и балконов под ключ
от 4.500 руб. за метр
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Лестничные и балконные ограждения

Лестничные а так же балконные ограждения выполняют две основные функции: обеспечивают безопасность и удобство передвижения людей, дают возможность, чувствовать себя более комфортно, опираться на перила во время движения по лестничному маршу или находится на балконе. Чтобы успешно выполнять эти задачи, ограждения для лестниц или балконов, должны соответствовать определенным техническим требованиям и грамотно сочетаться с дизайном всего помещения. Наша компания СтаирсПром имеет значительный опыт в разработке, а так же, последующим производстве лестничных конструкций, различных стилей и комплектацией, с выбором оптимального материала.

Самонесущие стеклянные ограждения

Самонесущие перила из осветленного стекла

от 14.500 руб за метр с нержавеющим поручнем
Облицованная лестницы деревом с ограждением самонесущим

Ограждения из черного самонесущего стекла

от 15.500 руб. за метр с поручнем из дуба
Ограждения из черного стекла

Самонесущие перила с рисунком на стекле

от 21.500 руб за этаж с деревянным поручнем
Самонесущие перила с рисунком на стекле

Нержавеющие перила для лестниц и балконов

Нержавеющие сварные перила террас

от 4.500 руб за метр с нержавеющим поручнем
Нержавеющие сварные перила террасы

Нержавеющие перила с квадратными балясинами

от 12.500 руб. за метр с поручнем из дуба
Нержавеющие перила с квадратными балясинами

Тросовые нержавеющие лестничные ограждения

от 16.500 руб. за метр с поручнем из дуба
Тросовые нержавеющие лестничные ограждения

Комбинированные перила из стекла, дерева и нержавеющего металла

Лестничные перила из нержавейки и стекла

от 14.500 руб. за метр с поручнем из дуба
Нержавеющие лестничные перила со стеклом

Комбинированные лестничные ограждения

от 10.500 руб за метр с деревянным поручнем
Комбинированные лестничные ограждения

Перила со стеклом комбинированные

от 21.500 руб за этаж с деревянным поручнем
Ограждения с матовым стеклом комбинированные

Ограждения из стекла в деревянном обрамлении

Ограждения в раме из дерева

от 17.500 руб за метр
Самонесущие ограждения лестницы

Стеклянные перила в деревянной раме

от 21.500 руб за метр
Стеклянные ограждения в деревянной раме

Стеклянные ограждения в раме из дерева

от 24.500 руб за метр
Самонесущие перила

Кованные перила

Художественная ковка для лестницы

от 18.500 руб за метр с деревянным поручнем
Кованные ограждения лестницы

Перила лестничные ручная ковка

от 16.500 руб. за метр с поручнем
Перила лестниц кованные с деревянным поручнем

Кованые перила с поручнем из дуба

от 16.500 руб за метр с поручнем
Кованые перила с поручнем из дуба

Об ограждениях и перилах

Завод лестниц и ограждений СтаирсПром, постоянно развивает свое производство с развитием новых технологий в обработке и доведения до требуемого состояния дерева, металла и стекла, ограждения и перила для лестниц и балконов, дают большие возможности для использования в различных погодных условиях, при использовании на улице. Собственное производство, дает возможность дорабатывать конструктив ограждений и перил, на любом этапе, до и после монтажа.

Основные понятия

Основные этапы:

  1. Выезд на объект, замеры/согласование.
  2. Подписание 3D визуализации.
  3. Производственная часть.
  4. Установка закладных элементов(по необходимости).
  5. Монтаж конструкции ограждений.
  6. Уборка.
  7. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р.
3D визуализация 1 от 5.000р.
Геометрический проект 1 от 5.000р.
Производство м2 от 3.500р.
Монтаж м2 от 1.700р.
Транспортные расходы за услугу от 3.500р.
Дополнительные услуги м2 по договоренности.

Подробный прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Монтаж самонесущих ограждений ед. от 2.700р.
Установка балюстрад из нержавейки со стеклом ед. от 2.500р.
Монтаж нержавеющих перил ед. от 1.700р.
Установка комбинированных ограждений ед. от 2.450р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

В нашей компании, вы можете заказать лестничные и балконные ограждения, с большим выбором конечного, финишного вида, максимально подходящего под дизайн вашего интерьера. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.


Продукция Завода лестниц и ограждений СтаирсПром

Лестницы на тетивах по вашим размерам

от 190.000 руб за этаж
Ограждения лестниц

Консольные лестницы под ключ

от 345.00 руб. за зтаж
Консольные лестницы

Облицовка лестниц ступенями из дерева

от 14.500 руб м2
Отделка лестниц