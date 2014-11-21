Заказывал консольную лестниц на стекле. Качеством работы доволен. Спасибо за ваш труд. Все отлично. Менеджеру Ирине отдельное спасибо, за понимание и вежливое обращение.

Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Сделали шикарную лестницу, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.

Долго выбирал компанию по ремонту своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.

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Ограждения лестниц и балконов под ключ

от 4.500 руб. за метр Узнать подробнее

Лестничные и балконные ограждения

Лестничные а так же балконные ограждения выполняют две основные функции: обеспечивают безопасность и удобство передвижения людей, дают возможность, чувствовать себя более комфортно, опираться на перила во время движения по лестничному маршу или находится на балконе. Чтобы успешно выполнять эти задачи, ограждения для лестниц или балконов, должны соответствовать определенным техническим требованиям и грамотно сочетаться с дизайном всего помещения. Наша компания СтаирсПром имеет значительный опыт в разработке, а так же, последующим производстве лестничных конструкций, различных стилей и комплектацией, с выбором оптимального материала.

Самонесущие перила из осветленного стекла от 14.500 руб за метр с нержавеющим поручнем Ограждения из черного самонесущего стекла от 15.500 руб. за метр с поручнем из дуба Самонесущие перила с рисунком на стекле от 21.500 руб за этаж с деревянным поручнем

Нержавеющие сварные перила террас от 4.500 руб за метр с нержавеющим поручнем Нержавеющие перила с квадратными балясинами от 12.500 руб. за метр с поручнем из дуба Тросовые нержавеющие лестничные ограждения от 16.500 руб. за метр с поручнем из дуба

Лестничные перила из нержавейки и стекла от 14.500 руб. за метр с поручнем из дуба Комбинированные лестничные ограждения от 10.500 руб за метр с деревянным поручнем Перила со стеклом комбинированные от 21.500 руб за этаж с деревянным поручнем

Ограждения в раме из дерева от 17.500 руб за метр Стеклянные перила в деревянной раме от 21.500 руб за метр Стеклянные ограждения в раме из дерева от 24.500 руб за метр

Художественная ковка для лестницы от 18.500 руб за метр с деревянным поручнем Перила лестничные ручная ковка от 16.500 руб. за метр с поручнем Кованые перила с поручнем из дуба от 16.500 руб за метр с поручнем

Об ограждениях и перилах

Завод лестниц и ограждений СтаирсПром, постоянно развивает свое производство с развитием новых технологий в обработке и доведения до требуемого состояния дерева, металла и стекла, ограждения и перила для лестниц и балконов, дают большие возможности для использования в различных погодных условиях, при использовании на улице. Собственное производство, дает возможность дорабатывать конструктив ограждений и перил, на любом этапе, до и после монтажа.

Основные понятия

Основные этапы:

Выезд на объект, замеры/согласование. Подписание 3D визуализации. Производственная часть. Установка закладных элементов(по необходимости). Монтаж конструкции ограждений. Уборка. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р. 3D визуализация 1 от 5.000р. Геометрический проект 1 от 5.000р. Производство м2 от 3.500р. Монтаж м2 от 1.700р. Транспортные расходы за услугу от 3.500р. Дополнительные услуги м2 по договоренности. Подробный прайс-лист Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Монтаж самонесущих ограждений ед. от 2.700р. Установка балюстрад из нержавейки со стеклом ед. от 2.500р. Монтаж нержавеющих перил ед. от 1.700р. Установка комбинированных ограждений ед. от 2.450р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

Первым делом вы должны подготовить рабочее место. Из помещения выносят все мешающие монтажу предметы, при необходимости отключается подача тока.

На втором этапе проверяются все скрытые коммуникации. Выполняя этот этап, обязательно убедитесь, что есть доступ к стоякам.

На третьем этапе доставка и разгрузка установочных лестничных конструкций и монтажного оборудования ограждений.

Следующий шаг – монтаж.

На пятом этапе устраняются все дефекты, возникшие при монтаже.

Конечный этап – проверка всех узлов, соединений, подписание Акта сдачи приемки.

В нашей компании, вы можете заказать лестничные и балконные ограждения, с большим выбором конечного, финишного вида, максимально подходящего под дизайн вашего интерьера. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Продукция Завода лестниц и ограждений СтаирсПром