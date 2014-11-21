Заказывал консольную лестниц на стекле. Качеством работы доволен. Спасибо за ваш труд. Все отлично. Менеджеру Ирине отдельное спасибо, за понимание и вежливое обращение.

Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Сделали шикарную лестницу, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.

Долго выбирал компанию по ремонту своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.

Стеклянные лестницы под ключ

от 415.000 руб. за этаж Узнать подробнее

Стеклянные лестницы и перила

Современные стеклянные лестницы, а так же, лестничные или балконные ограждения, с использованием безопасного стекла, одно из основных направлений, в котором активно работает Московский Завод лестниц СтаирсПром. Наше основное преимущество, это собственное конструкторское бюро, в комплекте с производством, а так же, высококвалифицированные мастера и монтажники, дают практически неограниченные возможности, по конструктиву и идеальному конечному внешнему виду стеклянных лестниц и ограждений со стеком. Все лестницы и ограждения из стекла, перед запуском в производство, рассчитываются на нагрузки по осям, с применением к конкретному объекту.

Стеклянная лестница и ограждения из стекла от 425.000 руб за этаж Лестница со стеклом на нержавеющем косоуре от 325.000 руб. за этаж Лестница консольная из стекла и дерева от 385.000 руб. за этаж

Основные 'этапы

Выезд на объект, замеры/согласование. Подписание 3D визуализации. Производственная часть. Установка закладных элементов(по необходимости). Монтаж конструкции ограждений. Уборка. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р. 3D визуализация 1 от 5.000р. Геометрический проект 1 от 5.000р. Производство м2 от 3.500р. Монтаж м2 от 1.700р. Транспортные расходы за услугу от 3.500р. Дополнительные услуги м2 по договоренности. Подробный прайс-лист Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

Первым делом вы должны подготовить рабочее место. Из помещения выносят все мешающие монтажу предметы, при необходимости отключается подача тока.

На втором этапе проверяются все скрытые коммуникации. Выполняя этот этап, обязательно убедитесь, что есть доступ к стоякам.

На третьем этапе доставка и разгрузка установочных конструкций и монтажного оборудования.

Следующий шаг – монтаж.

На пятом этапе устраняются все дефекты, возникшие при монтаже.

Конечный этап – проверка всех узлов, соединений, подписание Акта сдачи приемки.

Лестницы и ограждения СтаирсПром

Лестницы на тетивах по вашим размерам от 190.000 руб за этаж Консольные лестницы под ключ от 345.00 руб. за зтаж Облицовка лестниц ступенями из дерева от 14.500 руб м2 Подобрать ограждение лестницы Самонесущие стеклянные ограждения от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем Тросовые нержавеющие лестничные ограждения от 16.500 руб. за метр с поручнем из дуба Ограждения из бронзового стекла на стойках от 18.500 руб за этаж с деревянным поручнем

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

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