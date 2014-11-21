Лестницы из стекла
Стеклянные лестницы под ключ
от 415.000 руб. за этаж
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Стеклянные лестницы и перила

Современные стеклянные лестницы, а так же, лестничные или балконные ограждения, с использованием безопасного стекла, одно из основных направлений, в котором активно работает Московский Завод лестниц СтаирсПром. Наше основное преимущество, это собственное конструкторское бюро, в комплекте с производством, а так же, высококвалифицированные мастера и монтажники, дают практически неограниченные возможности, по конструктиву и идеальному конечному внешнему виду стеклянных лестниц и ограждений со стеком. Все лестницы и ограждения из стекла, перед запуском в производство, рассчитываются на нагрузки по осям, с применением к конкретному объекту.

Стеклянная лестница и ограждения из стекла

от 425.000 руб за этаж
Стеклянная лестница на косоуре

Лестница со стеклом на нержавеющем косоуре

от 325.000 руб. за этаж
Лестница на нержавеющем косоуре

Лестница консольная из стекла и дерева

от 385.000 руб. за этаж
Консольные лестницы

Основные 'этапы

  1. Выезд на объект, замеры/согласование.
  2. Подписание 3D визуализации.
  3. Производственная часть.
  4. Установка закладных элементов(по необходимости).
  5. Монтаж конструкции ограждений.
  6. Уборка.
  7. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р.
3D визуализация 1 от 5.000р.
Геометрический проект 1 от 5.000р.
Производство м2 от 3.500р.
Монтаж м2 от 1.700р.
Транспортные расходы за услугу от 3.500р.
Дополнительные услуги м2 по договоренности.

Подробный прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

Лестницы и ограждения СтаирсПром

Лестницы на тетивах по вашим размерам

от 190.000 руб за этаж
Ограждения лестниц

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от 345.00 руб. за зтаж
Консольные лестницы

Облицовка лестниц ступенями из дерева

от 14.500 руб м2
Отделка лестниц

Подобрать ограждение лестницы

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от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем
Самонесущие ограждения лестницы

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от 16.500 руб. за метр с поручнем из дуба
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Самонесущие перила
В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

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