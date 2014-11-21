Заказывал консольную лестниц на стекле. Качеством работы доволен. Спасибо за ваш труд. Все отлично. Менеджеру Ирине отдельное спасибо, за понимание и вежливое обращение.

Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Сделали шикарную лестницу, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.

Долго выбирал компанию по ремонту своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.

Лестницы из массива дерева под ключ

от 210.000 руб. за этаж Узнать подробнее

Деревянные лестницы и лестничные перила

Любая лестница с ограждением из массива дерева, с идеальным законченным внешним видом на финише – это сложное и ответственное дело. Некоторые специалисты, утверждают, что при наличии базовых знаний вы можете выполнить все работы самостоятельно. Возможно и так, если у вас есть свободное время и качественный законченный внешний вид деревянной лестницы, для вас не важен. Все, что нужно иметь для производства хорошей лестницы из дерева – это сухой теплый цех, с необходим количеством, сушильную и покрасочную камеры, станков, а так же, пользоваться качественным инструментами и знать основные аспекты процесса монтажа деревянных лестниц и ограждений.

Деревянные лестницы

Лестница из дерева и комбинированные перила от 265.000 руб за под ключ Деревянная лестница и перила от 185.000 руб. под ключ. Лестница деревянная и ограждения из стекла от 345.000 руб. под ключ

О правилах монтажа

Лестница из дерева – это довольно сложная система. К ней относятся как трубы, так и очищающие воду приспособления. Первым делом вы должны подготовить все инструменты и приспособления, чтобы монтаж проходил без задержек.

Основные понятия

Основные этапы:

Выезд на объект, замеры/согласование. Подписание 3D визуализации. Производственная часть. Установка закладных элементов(по необходимости). Монтаж конструкции ограждений. Уборка. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестницы и ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р. 3D визуализация 1 от 5.000р. Геометрический проект 1 от 5.000р. Производство м2 от 3.500р. Монтаж м2 от 1.700р. Транспортные расходы за услугу от 3.500р. Дополнительные услуги м2 по договоренности. Подробный прайс-лист Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

Первым делом вы должны подготовить рабочее место. Из помещения выносят все мешающие монтажу предметы, при необходимости отключается подача тока.

На втором этапе проверяются все скрытые коммуникации. Выполняя этот этап, обязательно убедитесь, что есть доступ к стоякам.

На третьем этапе доставка и разгрузка установочных конструкций и монтажного оборудования.

Следующий шаг – монтаж.

На пятом этапе устраняются все дефекты, возникшие при монтаже.

Конечный этап – проверка всех узлов, соединений, подписание Акта сдачи приемки.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Наши крайние работы

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