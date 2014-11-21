Деревянные лестницы
Лестницы из массива дерева под ключ
от 210.000 руб. за этаж
Узнать подробнее

Деревянные лестницы и лестничные перила

Любая лестница с ограждением из массива дерева, с идеальным законченным внешним видом на финише – это сложное и ответственное дело. Некоторые специалисты, утверждают, что при наличии базовых знаний вы можете выполнить все работы самостоятельно. Возможно и так, если у вас есть свободное время и качественный законченный внешний вид деревянной лестницы, для вас не важен. Все, что нужно иметь для производства хорошей лестницы из дерева – это сухой теплый цех, с необходим количеством, сушильную и покрасочную камеры, станков, а так же, пользоваться качественным инструментами и знать основные аспекты процесса монтажа деревянных лестниц и ограждений.

Деревянные лестницы

Лестница из дерева и комбинированные перила

от 265.000 руб за под ключ
Лестница из дерева с комбинированными перилами

Деревянная лестница и перила

от 185.000 руб. под ключ.
Облицовка лестниц деревом

Лестница деревянная и ограждения из стекла

от 345.000 руб. под ключ
Лестница деревянная и ограждения из стекла

О правилах монтажа

Лестница из дерева – это довольно сложная система. К ней относятся как трубы, так и очищающие воду приспособления. Первым делом вы должны подготовить все инструменты и приспособления, чтобы монтаж проходил без задержек.

Основные понятия

Основные этапы:

  1. Выезд на объект, замеры/согласование.
  2. Подписание 3D визуализации.
  3. Производственная часть.
  4. Установка закладных элементов(по необходимости).
  5. Монтаж конструкции ограждений.
  6. Уборка.
  7. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестницы и ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р.
3D визуализация 1 от 5.000р.
Геометрический проект 1 от 5.000р.
Производство м2 от 3.500р.
Монтаж м2 от 1.700р.
Транспортные расходы за услугу от 3.500р.
Дополнительные услуги м2 по договоренности.

Подробный прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Наши крайние работы

Подобрать ограждение лестницы

Самонесущие стеклянные ограждения

от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем
Самонесущие ограждения лестницы

Тросовые нержавеющие лестничные ограждения

от 16.500 руб. за метр с поручнем из дуба
Тросовые нержавеющие лестничные ограждения

Ограждения из бронзового стекла на стойках

от 18.500 руб за этаж с деревянным поручнем
Самонесущие перила