Заказывал консольную лестниц на стекле. Качеством работы доволен. Спасибо за ваш труд. Все отлично. Менеджеру Ирине отдельное спасибо, за понимание и вежливое обращение.

Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Сделали шикарную лестницу, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.

Долго выбирал компанию по ремонту своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.

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Ограждения кованые под ключ

от 6.500 руб. за метр

Художественная ковка для лестниц и балконов

Основная задача перил из ручной художественной ковки в применении к лестнице или балкону, обеспечить максимальную безопасность и удобство перемещения/нахождения. Металлический или деревянный поручень, с подбором цвета, придаст кованным перилам законченный внешний вид. Чтобы успешно выполнять эти задачи, ручная художественная ковка для лестниц и балконов, должны соответствовать техническим требованиям и грамотно сочетаться с дизайном всего помещения.

Выбрать ограждения из ковки

Художественная ковка для лестницы от 18.500 руб за метр с деревянным поручнем Перила лестничные ручная ковка от 16.500 руб. за метр с поручнем Кованые лестничные перила с поручнем из дуба от 16.500 руб за метр с поручнем

Цены на ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р. 3D визуализация 1 от 5.000р. Геометрический проект 1 от 5.000р. Производство м2 от 3.500р. Монтаж м2 от 1.700р. Транспортные расходы за услугу от 3.500р. Дополнительные услуги м2 по договоренности. Подробный прайс-лист Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

Первым делом вы должны подготовить рабочее место. Из помещения выносят все мешающие монтажу предметы, при необходимости отключается подача тока.

На втором этапе проверяются все скрытые коммуникации. Выполняя этот этап, обязательно убедитесь, что есть доступ к стоякам.

На третьем этапе доставка и разгрузка установочных конструкций и монтажного оборудования.

Следующий шаг – монтаж.

На пятом этапе устраняются все дефекты, возникшие при монтаже.

Конечный этап – проверка всех узлов, соединений, подписание Акта сдачи приемки.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Гарантия на всю продукцию и услуги до 10 лет

Кованые лестницы и ограждения