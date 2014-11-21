Ручная художественная ковка для лестниц и балконов
Ограждения кованые под ключ
от 6.500 руб. за метр

Художественная ковка для лестниц и балконов

Основная задача перил из ручной художественной ковки в применении к лестнице или балкону, обеспечить максимальную безопасность и удобство перемещения/нахождения. Металлический или деревянный поручень, с подбором цвета, придаст кованным перилам законченный внешний вид. Чтобы успешно выполнять эти задачи, ручная художественная ковка для лестниц и балконов, должны соответствовать техническим требованиям и грамотно сочетаться с дизайном всего помещения.

Выбрать ограждения из ковки

Художественная ковка для лестницы

от 18.500 руб за метр с деревянным поручнем
Кованные ограждения лестницы

Перила лестничные ручная ковка

от 16.500 руб. за метр с поручнем
Перила лестниц кованные с деревянным поручнем

Кованые лестничные перила с поручнем из дуба

от 16.500 руб за метр с поручнем
Кованые лестничные перила с поручнем из дуба

Цены на ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р.
3D визуализация 1 от 5.000р.
Геометрический проект 1 от 5.000р.
Производство м2 от 3.500р.
Монтаж м2 от 1.700р.
Транспортные расходы за услугу от 3.500р.
Дополнительные услуги м2 по договоренности.

Подробный прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Гарантия на всю продукцию и услуги до 10 лет

Кованые лестницы и ограждения