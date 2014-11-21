Заказывал консольную лестниц на стекле. Качеством работы доволен. Спасибо за ваш труд. Все отлично. Менеджеру Ирине отдельное спасибо, за понимание и вежливое обращение.

Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Сделали шикарную лестницу, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.

Долго выбирал компанию по ремонту своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.

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Ограждения из стекла и дерева под ключ

от 16.500 руб. за метр Узнать подробнее

Ограждения из стекла и дерева

Лестничные или балконные ограждения выполняют две основные функции: обеспечивают безопасность и удобство передвижения людей, дают возможность опираться на перила во время перемещения по лестничному маршу. Чтобы успешно выполнять эти задачи, ограждения для лестниц и балконов, должны соответствовать определенным техническим требованиям и грамотно сочетаться с дизайном всего помещения.

Стеклянные ограждения лестниц и балконов в деревянном обрамлении

Ограждения в раме из дерева от 17.500 руб за метр с деревянным поручнем Стеклянные перила в деревянной раме от 21.500 руб за этаж с деревянным поручнем Стеклянные ограждения в раме из дерева от 24.500 руб за этаж с деревянным поручнем

Лестничные ограждения из дерева и стекла от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем Перила из стекла в деревянном обрамлении от 21.500 руб за этаж с деревянным поручнем Перила стеклянные в раме из дуба от 18.500 руб. за метр под ключ

Основные понятия

Основные этапы:

Выезд на объект, замеры/согласование. Подписание 3D визуализации. Производственная часть. Установка закладных элементов(по необходимости). Монтаж конструкции ограждений. Уборка. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р. 3D визуализация 1 от 5.000р. Геометрический проект 1 от 5.000р. Производство м2 от 3.500р. Монтаж м2 от 1.700р. Транспортные расходы за услугу от 3.500р. Дополнительные услуги м2 по договоренности. Подробный прайс-лист Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

Первым делом вы должны подготовить рабочее место. Из помещения выносят все мешающие монтажу предметы, при необходимости отключается подача тока.

На втором этапе проверяются все скрытые коммуникации. Выполняя этот этап, обязательно убедитесь, что есть доступ к стоякам.

На третьем этапе доставка и разгрузка установочных конструкций и монтажного оборудования.

Следующий шаг – монтаж.

На пятом этапе устраняются все дефекты, возникшие при монтаже.

Конечный этап – проверка всех узлов, соединений, подписание Акта сдачи приемки.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

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