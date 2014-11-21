Ограждения из стекла и дерева
Лестничные или балконные ограждения выполняют две основные функции: обеспечивают безопасность и удобство передвижения людей, дают возможность опираться на перила во время перемещения по лестничному маршу. Чтобы успешно выполнять эти задачи, ограждения для лестниц и балконов, должны соответствовать определенным техническим требованиям и грамотно сочетаться с дизайном всего помещения.
Стеклянные ограждения лестниц и балконов в деревянном обрамлении
Основные понятия
Основные этапы:
- Выезд на объект, замеры/согласование.
- Подписание 3D визуализации.
- Производственная часть.
- Установка закладных элементов(по необходимости).
- Монтаж конструкции ограждений.
- Уборка.
- Подписание Акта приемки-сдачи.
Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.
Цены на лестничные ограждения
Спецпредложения на работы по перилам для лестниц
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Стоимость, руб.
|Выезд на замеры (Москва и МО)
|1
|от 3.500р.
|3D визуализация
|1
|от 5.000р.
|Геометрический проект
|1
|от 5.000р.
|Производство
|м2
|от 3.500р.
|Монтаж
|м2
|от 1.700р.
|Транспортные расходы
|за услугу
|от 3.500р.
|Дополнительные услуги
|м2
|по договоренности.
Подробный прайс-лист
|Наименование работ
|Ед. изм.
|Стоимость, руб.
|Монтаж
|ед.
|от 1.700р.
Этапы проведения работ
Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.
- Первым делом вы должны подготовить рабочее место. Из помещения выносят все мешающие монтажу предметы, при необходимости отключается подача тока.
- На втором этапе проверяются все скрытые коммуникации. Выполняя этот этап, обязательно убедитесь, что есть доступ к стоякам.
- На третьем этапе доставка и разгрузка установочных конструкций и монтажного оборудования.
- Следующий шаг – монтаж.
- На пятом этапе устраняются все дефекты, возникшие при монтаже.
- Конечный этап – проверка всех узлов, соединений, подписание Акта сдачи приемки.
В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.