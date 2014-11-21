Стеклянные ограждения

Отзывы о нас

Долго выбирал компанию по ремонту своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.

Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Сделали шикарную лестницу, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.