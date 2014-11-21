Лестницы на тетивах
Лестницы на тетивах под ключ
от 195.000 руб. за этаж
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Лестницы на тетивах с различными перилами

лестницы, в зависимости от типа помещения, его дизайна и конструкции несущих стен, имеют различные типы лестничных конструкций, влияющий на толщину ступеней, выбор типа перил, конечную стоимость. Заказанные на Заводе лестниц СтаирсПром лестницы на тетивах в комплекте с лестничными ограждениями, активно проектируются, производятся и устанавливаются, компанией СтаирсПром с 2007г. За то время, был накоплен значительный опыт, который позволяет производить тетивные лестницы, высочайшего класса, с возможностью подбора цвета ступеней и лестничных перил, подходящих Вам по дизайну.

Большой выбор, различных по стилю и исполнению лестниц на тетивах, по Вашим размерам

Лестница на параллельных тетивах и ограждения из стекла

от 475.000 руб за этаж
Лестница на параллельных тетивах и ограждения из стекла

Лестница на тетивах с моллированными перилами

от 685.000 руб. за этаж
Лестница на тетивах с моллированными перилами

Спиральные тетивы и ограждения моллированные

от 842.000 руб за этаж
Спиральные тетивы и ограждения моллированные

Лестница на тетивах и стеклянные перила

от 225.000 руб за этаж
Лестница на тетивах и стеклянные перила

Тетивная лестница со стеклянным ограждением

от 245.000 руб. за этаж
Тетивная лестница со стеклянным ограждением

Больцевая лестница на пристенной тетиве

от 235.000 руб за этаж
Больцевая лестница на пристенной тетиве

Лестницы на тетивах и перила со стеклом

от 225.000 руб за этаж
Лестницы на параллельных тетивах со стеклом

Лестница на тетивах и ограждения из стекла

от 235.000 руб. за этаж
Лестница на коленчатых тетивах и перила из стекла

Лестница на тетивах со ступенями из дерева

от 145.000 руб за этаж
Лестница на тетивах со ступенями из дерева

Этапы проведения работ

  1. Выезд на объект, замеры/согласование.
  2. Подписание 3D визуализации.
  3. Производственная часть.
  4. Установка закладных элементов(по необходимости).
  5. Монтаж конструкции ограждений.
  6. Уборка.
  7. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р.
3D визуализация 1 от 5.000р.
Геометрический проект 1 от 5.000р.
Производство м2 от 3.500р.
Монтаж м2 от 1.700р.
Транспортные расходы за услугу от 3.500р.
Дополнительные услуги м2 по договоренности.

Подробный прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Подобрать ограждение лестницы

Самонесущие стеклянные ограждения

от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем
Самонесущие ограждения лестницы

Тросовые нержавеющие лестничные ограждения

от 16.500 руб. за метр с поручнем из дуба
Тросовые нержавеющие лестничные ограждения

Ограждения из бронзового стекла на стойках

от 18.500 руб за этаж с деревянным поручнем
Самонесущие перила

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