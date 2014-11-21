Заказывал консольную лестниц на стекле. Качеством работы доволен. Спасибо за ваш труд. Все отлично. Менеджеру Ирине отдельное спасибо, за понимание и вежливое обращение.

Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Сделали шикарную лестницу, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.

Долго выбирал компанию по ремонту своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.

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Лестницы на тетивах под ключ

от 195.000 руб. за этаж Узнать подробнее

Лестницы на тетивах с различными перилами

лестницы, в зависимости от типа помещения, его дизайна и конструкции несущих стен, имеют различные типы лестничных конструкций, влияющий на толщину ступеней, выбор типа перил, конечную стоимость. Заказанные на Заводе лестниц СтаирсПром лестницы на тетивах в комплекте с лестничными ограждениями, активно проектируются, производятся и устанавливаются, компанией СтаирсПром с 2007г. За то время, был накоплен значительный опыт, который позволяет производить тетивные лестницы, высочайшего класса, с возможностью подбора цвета ступеней и лестничных перил, подходящих Вам по дизайну.

Большой выбор, различных по стилю и исполнению лестниц на тетивах, по Вашим размерам

Лестница на параллельных тетивах и ограждения из стекла от 475.000 руб за этаж Лестница на тетивах с моллированными перилами от 685.000 руб. за этаж Спиральные тетивы и ограждения моллированные от 842.000 руб за этаж Лестница на тетивах и стеклянные перила от 225.000 руб за этаж Тетивная лестница со стеклянным ограждением от 245.000 руб. за этаж Больцевая лестница на пристенной тетиве от 235.000 руб за этаж Лестницы на тетивах и перила со стеклом от 225.000 руб за этаж Лестница на тетивах и ограждения из стекла от 235.000 руб. за этаж Лестница на тетивах со ступенями из дерева от 145.000 руб за этаж

Этапы проведения работ

Выезд на объект, замеры/согласование. Подписание 3D визуализации. Производственная часть. Установка закладных элементов(по необходимости). Монтаж конструкции ограждений. Уборка. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р. 3D визуализация 1 от 5.000р. Геометрический проект 1 от 5.000р. Производство м2 от 3.500р. Монтаж м2 от 1.700р. Транспортные расходы за услугу от 3.500р. Дополнительные услуги м2 по договоренности. Подробный прайс-лист Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

Первым делом вы должны подготовить рабочее место. Из помещения выносят все мешающие монтажу предметы, при необходимости отключается подача тока.

На втором этапе проверяются все скрытые коммуникации. Выполняя этот этап, обязательно убедитесь, что есть доступ к стоякам.

На третьем этапе доставка и разгрузка установочных конструкций и монтажного оборудования.

Следующий шаг – монтаж.

На пятом этапе устраняются все дефекты, возникшие при монтаже.

Конечный этап – проверка всех узлов, соединений, подписание Акта сдачи приемки.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Подобрать ограждение лестницы

Самонесущие стеклянные ограждения от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем Тросовые нержавеющие лестничные ограждения от 16.500 руб. за метр с поручнем из дуба Ограждения из бронзового стекла на стойках от 18.500 руб за этаж с деревянным поручнем

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