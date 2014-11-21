Ограждения из стекла
Ограждения из стекла на стойках
от 10.500 руб. за метр
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Стеклянные перила для лестниц и балконов на министойках с выбором поручня

Лестничные или балконные перила из безопасного стекла на министойках, еще одно, оригинальное решение, придающее эстетику всей лестничной конструкции, обеспечивая вместе с тем, безопасность и удобство передвижения людей, дают возможность комфортно перемещаться по лестничному маршу. Чтобы успешно выполнять эти задачи, перила из стекла для лестниц и балконов, должны соответствовать определенным техническим требованиям и грамотно сочетаться с дизайном всего помещения.

Стеклянные ограждения с квадратными стойками

от 16.500 руб за метр с деревянным поручнем
Стеклянные ограждения на стойках

Перила из стекла на квадратных министойках

от 16.500 руб за метр с деревянным поручнем
Стеклянные перила с квадратными стойками

Ограждения из бронзового стекла на круглых стойках

от 18.500 руб за метр с деревянным поручнем
Самонесущие перила

Основные этапы

  1. Выезд на объект, замеры/согласование.
  2. Подписание 3D визуализации.
  3. Производственная часть.
  4. Установка закладных элементов(по необходимости).
  5. Монтаж конструкции ограждений.
  6. Уборка.
  7. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р.
3D визуализация 1 от 5.000р.
Геометрический проект 1 от 5.000р.
Производство м2 от 3.500р.
Монтаж м2 от 1.700р.
Транспортные расходы за услугу от 3.500р.
Дополнительные услуги м2 по договоренности.

Подробный прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

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