Комбинированные ограждения
Ограждения из стекла под ключ
от 8.500 руб. за метр
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Лестничные и балконные комбинированные перила

Комбинированные ограждения лестниц и балконов, с использованием различных комбинаций материалов, для придания ограждению, нужного по дизайну, конечному виду. У нас вы можете заказать лестничные и балконные комбинированные ограждения, с подбором материалов и цвета, исходя из дизайна или технического задания проекта.

Комбинированные перила нержавейка и стекло

от 18.500 руб за метр с деревянным поручнем
Ограждения лестницы из нержавейки со стеклом

Лестничные перила из нержавейки и стекла

от 14.500 руб. за метр с поручнем из дуба
Нержавеющие лестничные перила со стеклом

Ограждения с матовым стеклом комбинированные

от 24.500 руб за этаж с деревянным поручнем
Ограждения с матовым стеклом комбинированные

Лестничные ограждения из дерева и стекла

от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем
Лестничные ограждения из дерева и стекла

Комбинированные перила лестницы на косоуре

от 12.000 руб за этаж с деревянным поручнем
Лестница на косоуре и комбинированные ограждения

Комбинированные ограждения со стеклом

от 16.500 руб за этаж с деревянным поручнем
Комбинированные ограждения со стеклом

Деревянные перила комбинированные

от 10.500 руб за метр с деревянным поручнем
Перила с комбинированными балясинами

Стеклянные ограждения лестницы с ковкой

от 16.500 руб за этаж с деревянным поручнем
Стеклянные ограждения лестницы с ковкой

Перила комбинированные с тросиками

от 11.000 руб за этаж с деревянным поручнем
Перила комбинированные с тросиками

Основные понятия

Основные этапы:

  1. Выезд на объект, замеры/согласование.
  2. Подписание 3D визуализации.
  3. Производственная часть.
  4. Установка закладных элементов(по необходимости).
  5. Монтаж конструкции ограждений.
  6. Уборка.
  7. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р.
3D визуализация 1 от 5.000р.
Геометрический проект 1 от 5.000р.
Производство м2 от 3.500р.
Монтаж м2 от 1.700р.
Транспортные расходы за услугу от 3.500р.
Дополнительные услуги м2 по договоренности.

Подробный прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Наши работы

Подобрать ограждение лестницы

Самонесущие стеклянные ограждения

от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем
Самонесущие ограждения лестницы

Тросовые нержавеющие лестничные ограждения

от 16.500 руб. за метр с поручнем из дуба
Тросовые нержавеющие лестничные ограждения

Ограждения из бронзового стекла на стойках

от 18.500 руб за этаж с деревянным поручнем
Самонесущие перила