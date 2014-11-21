Заказывал консольную лестниц на стекле. Качеством работы доволен. Спасибо за ваш труд. Все отлично. Менеджеру Ирине отдельное спасибо, за понимание и вежливое обращение.

Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Сделали шикарную лестницу, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.

Долго выбирал компанию по ремонту своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.

Отзывы о нас

Ограждения из стекла под ключ

от 8.500 руб. за метр Узнать подробнее

Лестничные и балконные комбинированные перила

Комбинированные ограждения лестниц и балконов, с использованием различных комбинаций материалов, для придания ограждению, нужного по дизайну, конечному виду. У нас вы можете заказать лестничные и балконные комбинированные ограждения, с подбором материалов и цвета, исходя из дизайна или технического задания проекта.

Комбинированные перила нержавейка и стекло от 18.500 руб за метр с деревянным поручнем Лестничные перила из нержавейки и стекла от 14.500 руб. за метр с поручнем из дуба Ограждения с матовым стеклом комбинированные от 24.500 руб за этаж с деревянным поручнем

Лестничные ограждения из дерева и стекла от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем Комбинированные перила лестницы на косоуре от 12.000 руб за этаж с деревянным поручнем Комбинированные ограждения со стеклом от 16.500 руб за этаж с деревянным поручнем

Деревянные перила комбинированные от 10.500 руб за метр с деревянным поручнем Стеклянные ограждения лестницы с ковкой от 16.500 руб за этаж с деревянным поручнем Перила комбинированные с тросиками от 11.000 руб за этаж с деревянным поручнем

Основные понятия

Основные этапы:

Выезд на объект, замеры/согласование. Подписание 3D визуализации. Производственная часть. Установка закладных элементов(по необходимости). Монтаж конструкции ограждений. Уборка. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестничные ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р. 3D визуализация 1 от 5.000р. Геометрический проект 1 от 5.000р. Производство м2 от 3.500р. Монтаж м2 от 1.700р. Транспортные расходы за услугу от 3.500р. Дополнительные услуги м2 по договоренности. Подробный прайс-лист Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

Первым делом вы должны подготовить рабочее место. Из помещения выносят все мешающие монтажу предметы, при необходимости отключается подача тока.

На втором этапе проверяются все скрытые коммуникации. Выполняя этот этап, обязательно убедитесь, что есть доступ к стоякам.

На третьем этапе доставка и разгрузка установочных конструкций и монтажного оборудования.

Следующий шаг – монтаж.

На пятом этапе устраняются все дефекты, возникшие при монтаже.

Конечный этап – проверка всех узлов, соединений, подписание Акта сдачи приемки.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

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