Ограждения из самонесущего стекла под ключ от 8.500 руб. за метр

Лестничные или балконные самонесущие ограждения из цельного стекла, обеспечивают максимальную безопасность и удобство передвижения людей. Комплектуемые деревянным или металлическим поручнем, позволяют уверенно опираться на самонесущие стеклянные перила во время перемещения по лестничному маршу. Чтобы успешно выполнять эти задачи, самонесущие ограждения для лестниц и балконов, должны соответствовать определенным техническим требованиям и грамотно сочетаться с дизайном всего помещения.

Самонесущие стеклянные ограждения от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем

Перила из осветленного стекла 15мм от 19.500 руб. за метр с поручнем из дуба

Самонесущие ограждения без поручня от 10.500 руб за м2 без поручня

Ограждения с рисунком самонесущие

Перила стеклянные с рисунком и нержавеющим поручнем от 18.500 руб за метр с поручнем

Цельностеклянные ограждения с рисунком на стекле от 19.500 руб. за метр с поручнем из дуба

Перила из стекла с рисунком нержавеющим поручнем от 20.500 руб за м2 с поручнем

Балконные самонесущие ограждения в уличном исполнении

Ограждения балконов из черного самонесущего стекла от 16.500 руб за метр с поручнем

Перила для террасы из бронзового стекла в профиле от 17.500 руб. за метр с поручнем из дуба

Балконные ограждения нержавейка с белым стеклом от 15.500 руб за метр с поручнем

Самонесущие ограждения из цветного стекла

Ограждения самонесущие черные от 16.500 руб за метр с поручнем

Перила из белого триплекса от 18.500 руб. за метр с нержавеющим поручнем