Самонесущие стеклянные ограждения
Ограждения из самонесущего стекла под ключ
от 8.500 руб. за метр
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Самонесущие стеклянные ограждения

Лестничные или балконные самонесущие ограждения из цельного стекла, обеспечивают максимальную безопасность и удобство передвижения людей. Комплектуемые деревянным или металлическим поручнем, позволяют уверенно опираться на самонесущие стеклянные перила во время перемещения по лестничному маршу. Чтобы успешно выполнять эти задачи, самонесущие ограждения для лестниц и балконов, должны соответствовать определенным техническим требованиям и грамотно сочетаться с дизайном всего помещения.

Выбрать перила из самонесущего стекла

Самонесущие стеклянные ограждения

от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем
Стеклянные ограждения самонесущие

Перила из осветленного стекла 15мм

от 19.500 руб. за метр с поручнем из дуба
Самонесущие перила из стекла лестничные

Самонесущие ограждения без поручня

от 10.500 руб за м2 без поручня
Самонесущие перила без поручня

Ограждения с рисунком самонесущие

Перила стеклянные с рисунком и нержавеющим поручнем

от 18.500 руб за метр с поручнем
Ограждения самонесущие с рисунком и нержавеющим поручнем

Цельностеклянные ограждения с рисунком на стекле

от 19.500 руб. за метр с поручнем из дуба
Перила с деревянным поручнем и рисунком на стекле

Перила из стекла с рисунком нержавеющим поручнем

от 20.500 руб за м2 с поручнем
Самонесущие перила с рисунком

Балконные самонесущие ограждения в уличном исполнении

Ограждения балконов из черного самонесущего стекла

от 16.500 руб за метр с поручнем
Черные самонесущие ограждения

Перила для террасы из бронзового стекла в профиле

от 17.500 руб. за метр с поручнем из дуба
Самонесущие перила из стекла цвет бронза

Балконные ограждения нержавейка с белым стеклом

от 15.500 руб за метр с поручнем
Самонесущие перила с рисунком

Самонесущие ограждения из цветного стекла

Ограждения самонесущие черные

от 16.500 руб за метр с поручнем
Стеклянные ограждения черные

Перила из белого триплекса

от 18.500 руб. за метр с нержавеющим поручнем
Стеклянные перила из белого стекла

Ограждения из бронзового стекла

от 17.500 руб за метр с поручнем
Самонесущие бронзовые ограждения

Цены на ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р.
3D визуализация 1 от 5.000р.
Геометрический проект 1 от 5.000р.
Производство м2 от 3.500р.
Монтаж м2 от 1.700р.
Транспортные расходы за услугу от 3.500р.
Дополнительные услуги м2 по договоренности.

Подробный прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Гарантия на всю продукцию и услуги до 10 лет

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