Лестницы на косоурах
Лестницы на косоурах под ключ
от 190.000 руб. за этаж
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Лестницы на косоурах с большим выбором ограждений

Конструкция лестниц на косоурах, принципиально по конструктиву, не имеет значительных различий от конструкций тетивных лестниц, разница в исполнение и форме металлической части лестницы. Силами наших конструкторов и собственного производства, доведем вашу лестницу до нужного дизайна, с учетом всех технических норм.

Лестницы на одном моно и двух параллельных косоурах по вашим размерам

Монокосоурная лестница и ограждения из стекла

от 225.000 руб за этаж
Лестница на монокосоуре с деревянными ступенями

Лестница на косоурах и нержавеющие перила

от 185.000 руб. за этаж
Лестница на косоурах и нержавеющие перила

Перила из ковки и стекла лестницы на косоурах

от 342.000 руб за этаж
Лестницы на косоурах

Лестница на параллельных косоурах

от 295.000 руб за этаж
Лестница на косоурах

Лестница на гнутом центральном косоуре

от 345.000 руб. за этаж
Лестница на гнутом центральном косоуре

Лестница на косоурах и перила со стеклом

от 335.000 руб за этаж
Лестница консольная из дерева и стекла

Стеклянная лестница на косоуре

от 425.000 руб за этаж
Стеклянная лестница на косоуре

Лестница на нержавеющем косоуре

от 325.000 руб. за этаж
Лестница на нержавеющем косоуре

Каменная лестница на косоурах

от 315.000 руб за этаж
Лестница с каменными ступенями на косоурах

О видах лестниц на косоурах

Этапы работ:

  1. Выезд на объект, замеры/согласование.
  2. Подписание 3D визуализации.
  3. Производственная часть.
  4. Установка закладных элементов(по необходимости).
  5. Монтаж конструкции ограждений.
  6. Уборка.
  7. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестницы и ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р.
3D визуализация 1 от 5.000р.
Геометрический проект 1 от 5.000р.
Производство м2 от 3.500р.
Монтаж м2 от 1.700р.
Транспортные расходы за услугу от 3.500р.
Дополнительные услуги м2 по договоренности.

Подробный прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Наши крайние работы

Подобрать ограждение лестницы

Самонесущие стеклянные ограждения

от 12.500 руб за метр с деревянным поручнем
Самонесущие ограждения лестницы

Тросовые нержавеющие лестничные ограждения

от 16.500 руб. за метр с поручнем из дуба
Тросовые нержавеющие лестничные ограждения

Ограждения из бронзового стекла на стойках

от 18.500 руб за этаж с деревянным поручнем
Самонесущие перила