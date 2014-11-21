Заказывал консольную лестниц на стекле. Качеством работы доволен. Спасибо за ваш труд. Все отлично. Менеджеру Ирине отдельное спасибо, за понимание и вежливое обращение.

Выражаю огромную благодарность вашей компании за отличную работу. Сделали шикарную лестницу, в наш новый дом. Качество на высоте! Все было выполнено в срок. Ребята воспитанные. После ремонта все убрали.

Долго выбирал компанию по ремонту своей старой лестницы. Остановил свой выбор на Вашей. Ну что могу сказать. Цены не кусаются, материалы качественные, работа на твердую 5. Прошло пол года, проверил все лично по уровню. Все ровно. Крепко. Буду рекомендовать Вас своим знакомым.

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Лестницы на косоурах под ключ

от 190.000 руб. за этаж Узнать подробнее

Лестницы на косоурах с большим выбором ограждений

Конструкция лестниц на косоурах, принципиально по конструктиву, не имеет значительных различий от конструкций тетивных лестниц, разница в исполнение и форме металлической части лестницы. Силами наших конструкторов и собственного производства, доведем вашу лестницу до нужного дизайна, с учетом всех технических норм.

Лестницы на одном моно и двух параллельных косоурах по вашим размерам

Монокосоурная лестница и ограждения из стекла от 225.000 руб за этаж Лестница на косоурах и нержавеющие перила от 185.000 руб. за этаж Перила из ковки и стекла лестницы на косоурах от 342.000 руб за этаж

Лестница на параллельных косоурах от 295.000 руб за этаж Лестница на гнутом центральном косоуре от 345.000 руб. за этаж Лестница на косоурах и перила со стеклом от 335.000 руб за этаж

Стеклянная лестница на косоуре от 425.000 руб за этаж Лестница на нержавеющем косоуре от 325.000 руб. за этаж Каменная лестница на косоурах от 315.000 руб за этаж

О видах лестниц на косоурах

Этапы работ:

Выезд на объект, замеры/согласование. Подписание 3D визуализации. Производственная часть. Установка закладных элементов(по необходимости). Монтаж конструкции ограждений. Уборка. Подписание Акта приемки-сдачи.

Разобравшись с общим ходом работ, можно приниматься за планирование дальнейших действий.

Цены на лестницы и ограждения

Спецпредложения на работы по перилам для лестниц Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Выезд на замеры (Москва и МО) 1 от 3.500р. 3D визуализация 1 от 5.000р. Геометрический проект 1 от 5.000р. Производство м2 от 3.500р. Монтаж м2 от 1.700р. Транспортные расходы за услугу от 3.500р. Дополнительные услуги м2 по договоренности. Подробный прайс-лист Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. Монтаж ед. от 1.700р.

Этапы проведения работ

Прежде, чем приниматься за процесс, вам необходимо ознакомиться с примерной последовательностью выполнения работ.

Первым делом вы должны подготовить рабочее место. Из помещения выносят все мешающие монтажу предметы, при необходимости отключается подача тока.

На втором этапе проверяются все скрытые коммуникации. Выполняя этот этап, обязательно убедитесь, что есть доступ к стоякам.

На третьем этапе доставка и разгрузка установочных конструкций и монтажного оборудования.

Следующий шаг – монтаж.

На пятом этапе устраняются все дефекты, возникшие при монтаже.

Конечный этап – проверка всех узлов, соединений, подписание Акта сдачи приемки.

В нашей компании, вы можете заказать ограждения и перила, с выбором конечного дизайна. Со своей стороны обещаем, что работы будут выполнены строго в срок и с высоким качеством.

Наши крайние работы

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