Монтаж лестничных стеклянных ограждений на точках

Установка ограждений из стекла на точечные крепления
Элегантное решение для современного интерьера
Стеклянные ограждения на точечных креплениях – это воплощение стиля и безопасности в вашем интерьере. Компания «СтаирсПром» предлагает профессиональный монтаж качественных ограждений по доступной цене.
Почему выбирают точечное крепление?
- Визуальная легкость: минималистичный дизайн с практически невидимыми креплениями
- Безопасность: использование закаленного стекла и надежной фурнитуры
- Надежность: высокая прочность конструкции
- Универсальность: подходит для любых типов лестниц
- Простота ухода: легкость в обслуживании и очистке
Технические характеристики
- Толщина стекла ограждений: от 8-10-12-15-19 мм закаленное стекло или триплекс 5+5/6+6/8+8/10+10 мм
- Высота ограждения: от 880-1200 мм
- Материал креплений: нержавеющая сталь
- Тип монтажа: точечное крепление с торца
Что включено в стоимость 9500 руб/м?
- Профессиональный монтаж с гарантией
- Выезд замерщика и разработка проекта
- Гарантийное обслуживание
Дополнительные опции
- Деревянные поручни из массива ценных пород
- Поручни из нержавеющей стали
- Тонированное стекло различных оттенков
- Пескоструйный декор
- Фрезеровка рисунка на стекле
- УФ-печать на стекле
Этапы монтажа
- Консультация и выезд замерщика
- Разработка проекта с учетом особенностей лестницы
- Изготовление всех компонентов
- Подготовка основания
- Установка креплений
- Монтаж стекла
- Финальная проверка и сдача объекта
Наши гарантии
- Качество материалов: использование только сертифицированных компонентов
- Профессиональный монтаж: опытные специалисты с многолетним стажем
- Гарантия на работу: официальный договор и гарантия
- Собственное производство: полный контроль качества
- Индивидуальный подход: учет всех пожеланий заказчика
Специальное предложение
При заказе монтажа лестничных ограждений:
- Бесплатный выезд замерщика
- Разработка дизайн-проекта в подарок
- Монтаж под ключ с гарантией
- Профессиональная консультация
Создайте безопасную и стильную лестницу с помощью профессионального монтажа стеклянных ограждений от компании «СтаирсПром»!