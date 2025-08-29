Монтаж лестничных стеклянных ограждений на точках

Установка ограждений из стекла на точечные крепления

Элегантное решение для современного интерьера

Стеклянные ограждения на точечных креплениях – это воплощение стиля и безопасности в вашем интерьере. Компания «СтаирсПром» предлагает профессиональный монтаж качественных ограждений по доступной цене.

Почему выбирают точечное крепление?

Визуальная легкость : минималистичный дизайн с практически невидимыми креплениями

: минималистичный дизайн с практически невидимыми креплениями Безопасность : использование закаленного стекла и надежной фурнитуры

: использование закаленного стекла и надежной фурнитуры Надежность : высокая прочность конструкции

: высокая прочность конструкции Универсальность : подходит для любых типов лестниц

: подходит для любых типов лестниц Простота ухода: легкость в обслуживании и очистке

Технические характеристики

Толщина стекла ограждений: от 8-10-12-15-19 мм закаленное стекло или триплекс 5+5/6+6/8+8/10+10 мм

ограждений: от 8-10-12-15-19 мм закаленное стекло или триплекс 5+5/6+6/8+8/10+10 мм Высота ограждения : от 880-1200 мм

: от 880-1200 мм Материал креплений : нержавеющая сталь

: нержавеющая сталь Тип монтажа: точечное крепление с торца

Что включено в стоимость 9500 руб/м?

Профессиональный монтаж с гарантией

с гарантией Выезд замерщика и разработка проекта

и разработка проекта Гарантийное обслуживание

Дополнительные опции

Деревянные поручни из массива ценных пород

из массива ценных пород Поручни из нержавеющей стали

из нержавеющей стали Тонированное стекло различных оттенков

различных оттенков Пескоструйный декор

Фрезеровка рисунка на стекле

УФ-печать на стекле

Этапы монтажа

Консультация и выезд замерщика Разработка проекта с учетом особенностей лестницы Изготовление всех компонентов Подготовка основания Установка креплений Монтаж стекла Финальная проверка и сдача объекта

Наши гарантии

Качество материалов : использование только сертифицированных компонентов

: использование только сертифицированных компонентов Профессиональный монтаж : опытные специалисты с многолетним стажем

: опытные специалисты с многолетним стажем Гарантия на работу : официальный договор и гарантия

: официальный договор и гарантия Собственное производство : полный контроль качества

: полный контроль качества Индивидуальный подход: учет всех пожеланий заказчика

Специальное предложение

При заказе монтажа лестничных ограждений:

Бесплатный выезд замерщика

Разработка дизайн-проекта в подарок

Монтаж под ключ с гарантией

Профессиональная консультация

📞 Телефон для заказа: +7 (977) 416-73-73

📧 Email: stairsprom@ya.ru

Создайте безопасную и стильную лестницу с помощью профессионального монтажа стеклянных ограждений от компании «СтаирсПром»!