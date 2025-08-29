+7 (977) 416-73-73
Обратный звонок
г. Москва, ул. Песчаный Карьер, 3
Пн-Вс — 08:00-20:00, Сб-Вс — выходной
+7 (977) 416-73-73
Обратный звонок

Монтаж лестничных стеклянных ограждений на точках

Установка ограждений из стекла на точечные крепления

Элегантное решение для современного интерьера

Стеклянные ограждения на точечных креплениях – это воплощение стиля и безопасности в вашем интерьере. Компания «СтаирсПром» предлагает профессиональный монтаж качественных ограждений по доступной цене.

Почему выбирают точечное крепление?

  • Визуальная легкость: минималистичный дизайн с практически невидимыми креплениями
  • Безопасность: использование закаленного стекла и надежной фурнитуры
  • Надежность: высокая прочность конструкции
  • Универсальность: подходит для любых типов лестниц
  • Простота ухода: легкость в обслуживании и очистке

Технические характеристики

  • Толщина стекла ограждений: от 8-10-12-15-19 мм закаленное стекло или триплекс 5+5/6+6/8+8/10+10 мм
  • Высота ограждения: от 880-1200 мм
  • Материал креплений: нержавеющая сталь
  • Тип монтажа: точечное крепление с торца

Что включено в стоимость 9500 руб/м?

  • Профессиональный монтаж с гарантией
  • Выезд замерщика и разработка проекта
  • Гарантийное обслуживание

Дополнительные опции

  • Деревянные поручни из массива ценных пород
  • Поручни из нержавеющей стали
  • Тонированное стекло различных оттенков
  • Пескоструйный декор
  • Фрезеровка рисунка на стекле
  • УФ-печать на стекле

Этапы монтажа

  1. Консультация и выезд замерщика
  2. Разработка проекта с учетом особенностей лестницы
  3. Изготовление всех компонентов
  4. Подготовка основания
  5. Установка креплений
  6. Монтаж стекла
  7. Финальная проверка и сдача объекта

Наши гарантии

  • Качество материалов: использование только сертифицированных компонентов
  • Профессиональный монтаж: опытные специалисты с многолетним стажем
  • Гарантия на работу: официальный договор и гарантия
  • Собственное производство: полный контроль качества
  • Индивидуальный подход: учет всех пожеланий заказчика

Специальное предложение

При заказе монтажа лестничных ограждений:

  • Бесплатный выезд замерщика
  • Разработка дизайн-проекта в подарок
  • Монтаж под ключ с гарантией
  • Профессиональная консультация

📞 Телефон для заказа: +7 (977) 416-73-73
📧 Email: stairsprom@ya.ru

Создайте безопасную и стильную лестницу с помощью профессионального монтажа стеклянных ограждений от компании «СтаирсПром»!