Самонесущие стеклянные ограждения лестницы

Сертификаты и лицензии «СтаирсПром»: надёжность, подтверждённая документами
Компания «СтаирсПром» строго соблюдает требования законодательства РФ и отраслевые стандарты качества. Вся продукция проходит обязательную сертификацию, а производственные процессы соответствуют установленным нормам безопасности, что подтверждается такими документами, как сертификаты и лицензии.
Какие документы подтверждают нашу надёжность?
Мы работаем легально и открыто — предоставляем полный пакет разрешительной документации по первому запросу клиента. В него входят различные сертификаты и лицензии, которые можно получить для ознакомления.
- Сертификаты соответствия ГОСТ на все виды лестниц, ограждений и перил. Подтверждают, что конструкции отвечают требованиям прочности, устойчивости и безопасности.
- Декларации о соответствии ТР ТС (Технического регламента Таможенного союза) — гарантия безопасности продукции на территории ЕАЭС.
- Пожарные сертификаты — подтверждают огнестойкость материалов и соответствие нормам пожарной безопасности.
- Санитарно‑эпидемиологические заключения — удостоверяют безопасность материалов для здоровья человека (отсутствие токсичных выделений, аллергенов и т. д.).
- Паспорта изделий — содержат технические характеристики, условия эксплуатации и гарантийные обязательства.
- Лицензии на осуществление строительных и монтажных работ — разрешают выполнять установку конструкций «под ключ».
- Сертификаты на материалы — подтверждают качество металла, стекла, древесины и фурнитуры от поставщиков.
Основные стандарты и регламенты
Наша продукция соответствует различным стандартам и требованиям, а также обязательны сертификаты и лицензии.
- ГОСТ 25772‑83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Технические условия»;
- ГОСТ 23120‑78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07‑85);
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;
- ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ФЗ № 152 «О персональных данных» (защита информации клиентов).
Как мы обеспечиваем соответствие стандартам?
- Входной контроль материалов. Каждая партия сырья проходит проверку на соответствие сертификатам поставщиков.
- Производственный контроль. На всех этапах изготовления выполняются замеры и тесты:
- проверка геометрии деталей;
- контроль сварных швов;
- тестирование защитных покрытий;
- нагрузочные испытания готовых конструкций.
- Финальная приёмка. Готовая продукция проверяется на соответствие чертежам и нормативам.
- Лабораторные испытания. Образцы регулярно направляются в аккредитованные лаборатории для подтверждения заявленных характеристик.
- Аудит производства. Внутренние и внешние проверки выявляют слабые места и помогают улучшать процессы.
Преимущества работы с сертифицированной компанией
Выбирая «СтаирсПром», вы получаете большой опыт и гарантированный пакет документации, содержащий сертификаты и лицензии.
Прозрачность. Вы можете запросить копии сертификатов на любой этап производства или материал.
Безопасность. Конструкции рассчитаны на реальные нагрузки и соответствуют нормам ГОСТ и СНиП.
Долговечность. Использование сертифицированных материалов гарантирует срок службы до 25 лет.
Юридическую защиту. Полный пакет документов позволяет:
оформить разрешение на эксплуатацию объекта;
пройти проверку надзорных органов;
подтвердить расходы для налогового учёта. Кроме того, одним из наших преимуществ остаются сертификаты и лицензии.
Гарантию 5 лет. Фиксируем обязательства в договоре — заменяем дефектные элементы бесплатно.