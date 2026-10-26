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Стеклянные ограждения лестницы на черных министойках to Pinterest (opens in a new window)
Ограждения из матового стекла на черных мини стойках

Стеклянные ограждения лестницы на черных министойках

  • Стартовая цена наших работ — от 75 000 ₽
  • Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от параметров проекта
  • Чтобы получить точную смету, вы можете бесплатно пригласить нашего специалиста для замера без каких‑либо обязательств
26 550,00 

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Информация о товаре

Стеклянные ограждения для лестниц на чёрных министойках — стиль, лёгкость и безопасность в современном интерьере

Прозрачное закалённое стекло и выразительные чёрные министойки: создайте эффект «парящей» лестницы без визуального утяжеления пространства. Идеально для минимализма, лофта и современных домов.

Ограждения из матового стекла на черных мини стойках

🏗️ Стеклянные ограждения для лестниц на чёрных министойках — стиль и лёгкость в интерьере!
✨ Прозрачное закалённое стекло + графичные чёрные стойки = эффект «парящей» лестницы.
🛡️ Безопасны: стекло устойчиво к нагрузкам, при повреждении не образует острых осколков.
🏡 Подойдут для дома, офиса, ресторана — подчеркнут современный дизайн.
📞 Закажите замер — рассчитаем стоимость за 24 часа!

Сертификаты и лицензии «СтаирсПром»: надёжность, подтверждённая документами

Компания «СтаирсПром» строго соблюдает требования законодательства РФ и отраслевые стандарты качества. Вся продукция проходит обязательную сертификацию, а производственные процессы соответствуют установленным нормам безопасности, что подтверждается такими документами, как сертификаты и лицензии.

Какие документы подтверждают нашу надёжность?

Мы работаем легально и открыто — предоставляем полный пакет разрешительной документации по первому запросу клиента. В него входят различные сертификаты и лицензии, которые можно получить для ознакомления.

  • Сертификаты соответствия ГОСТ на все виды лестниц, ограждений и перил. Подтверждают, что конструкции отвечают требованиям прочности, устойчивости и безопасности.
  • Декларации о соответствии ТР ТС (Технического регламента Таможенного союза) — гарантия безопасности продукции на территории ЕАЭС.
  • Пожарные сертификаты — подтверждают огнестойкость материалов и соответствие нормам пожарной безопасности.
  • Санитарно‑эпидемиологические заключения — удостоверяют безопасность материалов для здоровья человека (отсутствие токсичных выделений, аллергенов и т. д.).
  • Паспорта изделий — содержат технические характеристики, условия эксплуатации и гарантийные обязательства.
  • Лицензии на осуществление строительных и монтажных работ — разрешают выполнять установку конструкций «под ключ».
  • Сертификаты на материалы — подтверждают качество металла, стекла, древесины и фурнитуры от поставщиков.

Основные стандарты и регламенты

Наша продукция соответствует различным стандартам и требованиям, а также обязательны сертификаты и лицензии.

  • ГОСТ 25772‑83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Технические условия»;
  • ГОСТ 23120‑78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия»;
  • СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07‑85);
  • СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
  • ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;
  • ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  • ФЗ № 152 «О персональных данных» (защита информации клиентов).

Как мы обеспечиваем соответствие стандартам?

  1. Входной контроль материалов. Каждая партия сырья проходит проверку на соответствие сертификатам поставщиков.
  2. Производственный контроль. На всех этапах изготовления выполняются замеры и тесты:
    • проверка геометрии деталей;
    • контроль сварных швов;
    • тестирование защитных покрытий;
    • нагрузочные испытания готовых конструкций.
  3. Финальная приёмка. Готовая продукция проверяется на соответствие чертежам и нормативам.
  4. Лабораторные испытания. Образцы регулярно направляются в аккредитованные лаборатории для подтверждения заявленных характеристик.
  5. Аудит производства. Внутренние и внешние проверки выявляют слабые места и помогают улучшать процессы.

Преимущества работы с сертифицированной компанией

Выбирая «СтаирсПром», вы получаете большой опыт и гарантированный пакет документации, содержащий сертификаты и лицензии.

Прозрачность. Вы можете запросить копии сертификатов на любой этап производства или материал.

Безопасность. Конструкции рассчитаны на реальные нагрузки и соответствуют нормам ГОСТ и СНиП.

Долговечность. Использование сертифицированных материалов гарантирует срок службы до 25 лет.

Юридическую защиту. Полный пакет документов позволяет:

оформить разрешение на эксплуатацию объекта;

пройти проверку надзорных органов;

подтвердить расходы для налогового учёта. Кроме того, одним из наших преимуществ остаются сертификаты и лицензии.

Гарантию 5 лет. Фиксируем обязательства в договоре — заменяем дефектные элементы бесплатно.

Доставка от «СтаирсПром»: аккуратно, вовремя, по всей России

Компания «СтаирсПром» организует профессиональную доставку лестниц, ограждений и перил в любой регион России. Мы берём на себя все заботы по транспортировке — от упаковки на производстве до разгрузки на объекте. Доверьтесь нашему опыту: ваши конструкции приедут в идеальном состоянии и точно в срок!

Какие изделия мы доставляем

  • маршевые, винтовые, консольные и модульные лестницы (в сборе или секциями);
  • стеклянные ограждения (на точечных креплениях, мини‑стойках, несущем профиле);
  • перила и балясины (металлические, деревянные, кованые);
  • комплектующие и фурнитура (крепления, стойки, профили, стеклодержатели);
  • отдельные элементы конструкций для ремонта или замены.

Регионы доставки

  • Москва и Московская область: доставка в день заказа или на следующий день.
  • Города‑миллионники (Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и др.): 2–5 рабочих дней.
  • Другие регионы России: 3–10 рабочих дней в зависимости от удалённости.
  • Международные отправки (по согласованию): помогаем с оформлением документов для экспорта.

Этапы доставки

  1. Подготовка к отправке. Каждое изделие тщательно упаковывается:
    • стеклянные элементы оборачиваются в пузырчатую плёнку и фиксируются в жёстких коробах;
    • металлические детали защищаются антикоррозийной смазкой и плёнкой;
    • деревянные элементы упаковываются в картонные коробки с амортизирующими вставками.
  2. Погрузка. Используем спецтехнику для тяжёлых конструкций (лестницы, массивные ограждения).
  3. Транспортировка. Перевозим на крытых грузовиках с фиксацией груза ремнями и распорками.
  4. Разгрузка. Аккуратно выгружаем изделия на объекте с помощью талей или погрузчиков.
  5. Приёмка. Вы проверяете целостность упаковки и подписываете акт сдачи‑приёмки.

Способы доставки

  • Собственный автопарк «СтаирсПром» — для Москвы и области. Гарантируем бережную перевозку и соблюдение сроков.
  • Транспортные компании‑партнёры (ПЭК, Деловые Линии, СДЭК и др.) — для регионов. Отслеживаем груз на всём пути.
  • Самовывоз со склада — бесплатно. Предварительно согласуйте дату и время.
  • Экспресс‑доставка — за 24 часа (для срочных заказов в пределах МКАД).

Сроки доставки

РегионСрок
Москва и область1–2 рабочих дня
Города‑миллионники2–5 рабочих дней
Регионы России3–10 рабочих дней
Экспресс‑доставка (МКАД)24 часа

Стоимость доставки

  • Бесплатно — при заказе «под ключ» (изготовление + монтаж) в Москве и области.
  • Фиксированная ставка — для стандартных конструкций в пределах МКАД: от 2 500 ₽.
  • По договорённости — для крупногабаритных и нестандартных изделий (рассчитывается индивидуально).
  • По тарифам ТК — при отправке в регионы (оплачивается отдельно).
  • Самовывоз — без оплаты.

Как оформить доставку

  1. Оставьте заявку на сайте или по телефону — укажите габариты, адрес и желаемую дату.
  2. Получите расчёт стоимости и сроков от менеджера.
  3. Согласуйте детали: выберите способ доставки, подтвердите время.
  4. Оплатите заказ (возможна частичная предоплата для регионов).
  5. Отслеживайте груз — мы пришлём трек‑номер для отслеживания.
  6. Примите изделия — проверьте упаковку и подпишите документы.

Наши гарантии при доставке

  • Страхование груза на полную стоимость — компенсируем ущерб при форс‑мажорах.
  • Контроль качества упаковки — каждый этап фиксируем фотоотчётом.
  • Отслеживание маршрута — вы получаете уведомления о статусе заказа.
  • Ответственность за сохранность — заменим повреждённые элементы за наш счёт.
  • Соблюдение сроков — фиксируем дату доставки в договоре.

Закажите доставку лестниц и ограждений от «СтаирсПром» — и забудьте о хлопотах!

Оплата услуг «СтаирсПром»: удобно, надёжно, прозрачно

Заказываете лестницу, ограждение или перила в компании «СтаирсПром»? Мы предлагаем гибкие способы оплаты — выберите тот, что подходит именно вам!

Доступные способы оплаты

  1. Банковской картой онлайн
    • на сайте www.stairsprom.ru через защищённый платёжный шлюз;
    • принимаются карты Visa, Mastercard, МИР;
    • мгновенное подтверждение платежа;
    • безопасный протокол шифрования данных.
  2. Безналичный расчёт (для юрлиц и ИП)
    • выставляем счёт после согласования проекта;
    • работаем с НДС и без НДС;
    • предоставляем полный пакет закрывающих документов (акт, счёт‑фактура, товарная накладная);
    • срок зачисления — 1–3 рабочих дня.
  3. Наличными
    • при личном визите в офис или шоу‑рум (г. Москва, ул. Промышленная, д. 15);
    • при получении изделия на складе (г. Мытищи, ул. Заводская, стр. 3);
    • при монтаже — оплата бригаде после подписания акта сдачи‑приёмки.
  4. Электронные кошельки
    • ЮMoney (Яндекс Деньги);
    • QIWI Кошелек.
  5. Рассрочка и кредит
    • партнёрские программы с банками (Сбербанк, Тинькофф, Альфа‑Банк);
    • первоначальный взнос от 0 %;
    • срок рассрочки до 24 месяцев;
    • одобрение за 15 минут.
  6. Оплата частями через сервисы
    • «Долями» (Яндекс);
    • «Подели» (Альфа‑Банк);
    • «Сплит» (Тинькофф).

Этапы оплаты при заказе «под ключ»

  1. Предоплата 30 % — после подписания договора и утверждения 3D‑проекта. Запускаем производство.
  2. Промежуточный платёж 40 % — по готовности конструкции (предоставляем фото/видео отчёт). Организуем доставку.
  3. Финальный расчёт 30 % — после монтажа и подписания акта сдачи‑приёмки. Вы получаете гарантию на 5 лет.

Условия предоплаты

  • Минимальный аванс: 25 % от стоимости заказа (для стандартных проектов).
  • Для индивидуальных конструкций: 30–50 % (в зависимости от сложности и материалов).
  • Возврат предоплаты: возможен до начала производства (за вычетом расходов на проектирование).

Сроки и подтверждения

  • Онлайн‑платежи: чек отправляется на email автоматически.
  • Безналичный расчёт: счёт действителен 3 рабочих дня. После оплаты просим прислать платёжное поручение.
  • Наличные: выдаём кассовый чек и акт приёма‑передачи.

Безопасность платежей

Мы гарантируем:

  • защиту персональных данных (соответствие ФЗ‑152);
  • шифрование платёжных реквизитов (протокол SSL);
  • отсутствие комиссий за онлайн‑оплату;
  • прозрачность расчётов — все условия фиксируем в договоре.

Почему клиенты выбирают нас?

  • Гибкие условия. Подстраиваем график платежей под ваш бюджет.
  • Прозрачность. В смете — полная стоимость без скрытых платежей.
  • Надёжность. Работаем официально: заключаем договор, выдаём чеки и гарантии.
  • Скорость. Онлайн‑оплата занимает 2 минуты, запуск производства — в день подтверждения аванса.
  • Поддержка. Менеджер сопровождает заказ от расчёта до монтажа.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Можно ли оплатить заказ полностью после монтажа?
Ответ: Да, для типовых конструкций возможна 100 % оплата по факту установки. Для индивидуальных проектов требуется предоплата 25–30 %.

Вопрос: Как получить скидку при оплате?
Ответ: Предоставляем скидку 3 % за 100 % предоплату онлайн или за оплату наличными при самовывозе.

Вопрос: Что делать, если платёж не прошёл?
Ответ: Свяжитесь с нашим отделом продаж — поможем разобраться или предложим альтернативный способ.

Вопрос: Выдаёте ли вы кредит на монтаж?
Ответ: Да, через партнёров — без переплат на срок до 6 месяцев. Оформим заявку за 15 минут.

Закажите лестницу или ограждение с удобной схемой оплаты!

Рассчитаем стоимость, подберём вариант расчёта и начнём работу уже сегодня.

Как оплатить? Пошаговая инструкция

  1. Оставьте заявку на сайте или по телефону.
  2. Получите смету и договор.
  3. Выберите способ оплаты из предложенных.
  4. Внесите предоплату (если требуется).
  5. Отслеживайте этапы производства и монтажа.
  6. Оплатите остаток после приёмки — и наслаждайтесь новой конструкцией!

Предусмотрена ли возможность заключения договора с «Стаирспром»?

Да. Мы оформляем договор в соответствии с нормами российского законодательства, включая все необходимые реквизиты и условия поставки или оказания услуг.

Можно ли оплатить продукцию после её получения?

Стандартная схема — 100 % предоплата перед отправкой. Для проверенных организаций возможна частичная оплата (до 50 %) после отгрузки товара.

Учитываете ли вы НДС в стоимости товаров и услуг?

Да. Вся наша документация и счета-фактуры формируются с учётом действующего НДС, отражая сумму налога в стоимости изделия.

Как организовано взаимодействие с физическими и юридическими лицами?

  • Юридические и муниципальные организации: выставляем счет → оплата → отгрузка.

  • Физические лица: выставляем счёт на реквизиты компании → оплата → отправка продукции.

С какими перевозчиками вы сотрудничаете и осуществляется ли доставка до их терминалов?

Мы работаем с ПЭК, «Деловые линии», «Энергия», GTD (КИТ), «Байкал Сервис» и другими. Доставка до терминалов ТК предоставляется бесплатно; при необходимости организуем забор груза со склада заказчика.

Наши заказчики и партнёры

Почта
Мэрия Москвы
Компания РосНефть
ВТБ Банк
Лукоил
Газпром Нефть
Магнит
Пятерочка
Дикси
Алроса
СберБанк
РЖД
Победа Авиа
Норникель

Ваши выгоды от работы с Стаирспром

Производство различных моделей лестниц и ограждений

Полный цикл производства на собственных мощностях

Современные технологии и оборудование в производстве и монтаже

Применяем передовые технологии и современное оборудование

Точность от замеров до монтажа

Обеспечиваем максимальную точность и надёжность конструкций

Лестницы, перила, ограждения из стекла дерева металла - 4 5

Оказываем гарантийное и постгарантийное сопровождение

Лестницы и ограждения различных моделей по вашим размерам

Изготавливаем изделия по индивидуальным техническим заданиям

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Организуем доставку по оптимальным маршрутам по всей России и СНГ

Лестницы, перила, ограждения производим и устанавливаем

Оперативные менеджеры подберут для вас лучшие решения

Установка лестничных конструкций согласно подписанному договору

Выполним монтаж конструкций в сжатые сроки

Лестницы, перила, ограждения из стекла дерева металла - Bgform

Бесплатная экспертная помощь

Мы свяжемся с вами в ближайший рабочий день